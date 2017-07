סלט מחשבות.

7/2017

אם יש דבר אחד שמשמח אותי בכל התקופה המוזרה הזאת הוא הרצון שלי לכתוב שוב. מאז ומתמיד, אהבתי לבטא את עצמי בכתיבה. זה פשוט הרגיש לי נכון. גם הייתה לי תקופה שהייתי כותבת אחלה שירים. בכיתה ח׳, המורה שלי ללשון כנראה זיהתה את הפוטנציאל ושלחה אותי יחד עם כמה חברי כיתה לסדנת כתיבה והמדריכים נורא אהבו את הסגנון שלי. בסוף הסדנה, פרסמנו מן מיני חוברת שירים כזו והשיר שכתבתי הוא זה ש״סגר״ את החוברת. קל שהייתי ג׳יזל של סדנת הכתיבה הזאת. ג׳יזל שכתבה שירים נורא קודרים לילדה בת 14, אבל עדיין ג׳יזל nonetheless. בכל מקרה, אם זה מעניין מישהו, אני אנסה למצוא את החוברת הזאת ולפרסם פה את השיר שלי.

הייתה לי היום שיחה מעניינת עם בת דודה שלי. לאחרונה ההורים שלה יושבים לה על הראש ובכל פעם שאנחנו יוצאות לבלות בסופ״ש, הם לא מפסיקים להתקשר אליה ולבקש ממנה לחזור הביתה כי ״חצות זו שעה מאוחרת מדי״ וכי ״למה בחורה צעירה צריכה לבלות בחוץ בשעות כאלה?״ אותי זה ממש מקומם. יש אנשים שרק יוצאים לבלות בחצות. חוץ מזה, מה כבר אנחנו עושות בחוץ? שוכרות בסמים קלים? שותות עד אובדן חושים? מה זה השטויות האלה? בשיא הרצינות, הלכנו לאכול המבורגר במוזס והמשכנו לסמסרה כי התחשק לבת דודה שלי לעשן נרגילה, לשמוע קצת מוזיקה ולהנות מהאווירה הכיפית במקום. אני ממש שמחה שההורים שלי לא כאלה. לי נותנים חופשיות די גדולה. אני יכולה לצאת עד שעות מאוחרות אבל אני בוחרת שלא כי אני לא מתחברת לתרבות המועדונים/ ברים/ אלכוהול/ עישון/ סמים/ גברים שמרשים לעצמם לגעת בי בלי שום רשות/ גברים שרוצים להשכיב אותי כאילו אין לי שום דבר טוב יותר לעשות עם החיים שלי. You get the point. אבל עדיין, יש לי את האפשרות לעשות את זה אם הייתי רוצה. אף פעם לא הבנתי אנשים שחיים לפי איך שהחברה מכתיבה להם, או יותר גרוע, לפי איך שהדת מכתיבה להם. ממש עצוב לי שלבת דודה שלי אין את האפשרות לחיות איך שהיא רוצה ואיך שהיא רואה לנכון רק כי להורים שלה יש דעות כל כך פרימיטיביות. אנחנו בפאקינג 2017, עד מתי?

איי איי איי.

ובנימה חיובית זו, לא דיברתי עם הבחור שיצאתי איתו לדייט מאז יום ראשון. גם מחקתי את הטינדר כי רשמית השלמתי עם העובדה שכנראה בחור נורמלי אני לא אמצא שם. יותר מכל, אני רוצה להתמקד בעצמי כרגע. אני רוצה ללמוד להיות בנוח עם הלבד הזה. יותר מדי פעמים, אני מוצאת את עצמי מחפשת אישור מגברים. אישור שאני יפה, אישור שאני שווה, אישור שאני רצויה. הרבה מהפעמים, האישור הזה הגיע בצורת מגע. עם שלושת הבחורים האחרונים שיצאתי איתם הייתה לי כימיה מטורפת, ממכרת אפילו. בשתי הפעמים הראשונות, הייתי תמימה מספיק כדי לחשוב שאם גבר חושק בי מינית הוא ירצה להתמסד ולהיות איתי בזוגיות ואז פתאום כשהם נעלמו, זה הכה בי כל כך חזק. בפעם הזאת, זה היה כל כך שונה. אני אפילו לא עצובה שאותו בחור כנראה כבר לא יהיה חלק מהחיים שלי. אני שמחה שחוויתי כימיה ומשיכה גדולה שאנשים רק חולמים לפעמים להרגיש, אבל אני חכמה מספיק עכשיו כדי להבין ששום דבר לא משתווה לבחור שיאהב אותי בגלל מי שאני מבפנים ולא רק בגלל מי שאני מבחוץ. יום אחד, אני אמצא גבר שיגרום לי לרצות להתמסר אליו מנטלית, רגשית וגם פיזית. וזה יהיה מדהים. אבל בינתיים, הגיע הזמן ללמוד להתאהב בעצמי. ובתכלס, זה מדהים לא פחות.