על טינדר, התבוללות ותובנות.

וואו. כל כך הרבה זמן לא כתבתי. כמובן שביקרתי פה בכל פעם שהרגשתי קצת חרא או אובדת עצות, או סתם כשהתחשק לי להתעדכן בחייהם של בלוגרים שאני מחבבת.. אבל עדיין, לא היה בי שום רצון להגיב ולהיות פעילה, עד היום. כל כך הרבה השתנה. קצת לטובה, קצת לרעה. אני מרגישה כמו בנאדם לגמרי אחר. עוד חודש ויום אני חוגגת יום הולדת 20. אתם קולטים? פאקינג 20! משנה קידומת וזה. אז מה חדש בחיי? קודם כל, עזבתי את מקום העבודה שלי לאחר כמעט 5 חודשים. אני לא עובדת כרגע וזה פחות מפריע לי אבל אני מאמינה שאתחיל לחפש עבודה חדשה בקרוב כי it's all fun and games, אבל יש לי הרבה תכניות לעתיד ואני צריכה כסף, חביבי. שנית, הורדתי טינדר. עכשיו לפני שאתם שופטים אותי ומקיאים קצת בפה, אני חייבת להודות שהאפליקציה הזאת לימדה אותי כל כך הרבה דברים על המין הגברי שלא בהכרח רציתי לדעת אבל עדיין, אני שמחה שהבועה שחייתי בה לפני כן התפוצצה לי בפנים כי זה היה צעד הכרחי. בואו נתחיל בזה שכמות החתיכים שיצא לי לראות בטינדר היא היסטרית. משום מה, 90% מהם הם גם מגבניקים בצבא מה שנורא גרם לי להצטער על זה שלא התגייסתי. וככה יצא שדיברתי עם חיילים שמשרתים בחברון ואפילו בקלקיליה באמצע משמרת לילה שלהם. אני לא בטוחה שמותר להם לעשות את זה אבל בהחלט היה נורא משעשע. למדתי מלא דברים על הצבא ועל כל ראשי התיבות, הקיצורים ויותר מכל השביזות של חיילי צה״ל. #אוגוסט14נחנקנו #כמהעוד #עדמתי #פזםעל אפילו נפגשתי עם שניים מהם במציאות והיה כיף. עד שהבנתי שאני מפגרת. משיחות רבות שניהלתי עם גברים, גיליתי ש99.9% מהם (בטינדר לפחות) חושבים מהזין. במיוחד אם הם חיילים. עכשיו, הייתי צריכה לראות את זה מגיע כי, well, זה פאקינג טינדר. אבל משום מה, כנגד כל הסיכויים, רציתי להאמין שאפשר למצוא אהבה במקום כל כך טראשי. זאת הייתה הפעם הראשונה בחיי שבאמת הרגשתי טיפשה ומנוצלת. את החייל הראשון שפגשתי ממש רציתי לראות והתלהבתי ממנו כל כך. הוא היה מהמם בדיוק כמו בתמונות והייתה לנו כימיה ממש טובה. הוא סיפר לי הרבה דברים שקשורים לשירות שלו שהוא לא היה אמור לספר לי ובכללי הרגשנו ממש בנוח אחד עם השניה וזה לא קרה לי לפני זה עם אף אחד. בגלל שהוא כל כך מצא חן בעיניי, הייתי טיפה עיוורת לכל הסימנים שclearly הראו לי שכל מה שהוא רצה זה סטוץ, לגמור ויאללה הביתה. בכל מקרה, קרו דברים אבל לא שכבנו. כן נהנתי ואני לא מתחרטת על שום דבר, אולי רק על היכולת שלי להקשר לבנאדם כ׳כ פאקינג בקלות. אחרי הפגישה שלנו, ניסיתי לדבר איתו שוב וליזום יציאה שניה אבל מהר מאוד הבנתי שהוא לא מעוניין להמשיך בקשר הזה והמוח שלי עשה כל מה שביכולתו כדי לא לקבל את זה. נכנסתי לדאון, בכיתי קצת יותר מדי, אבל עדיין קמתי בכל בוקר, התלבשתי בצורה הכי יפה שאני יכולה, התאפרתי, התגנדרתי, הלכתי לעבודה וקמתי על הרגליים כמו גדולה למרות שכל מה שרציתי לעשות זה לשכב במיטה, לישון ולא לקום. אחרי שסיימתי להיות תיבת פנדורה של חוסר יציבות והורמונים מתפרצים, חשבתי שוב על כל מה שקרה והגעתי למסקנה שאני פועלת מהלב יותר. פאקינג. מדי. אני נקשרת מהר מדי, נותנת מעצמי מהר מדי, באה לפגישה עם כוונות טהורות ומצפה שהצד השני יעשה בדיוק את אותו הדבר. וזה לא עובד ככה. אף פעם. לאט לאט ומשיחה לשיחה, הבנתי את המשחק הזה שגברים יודעים לשחק כל כך טוב. גברים יגידו לך את המילים הנכונות, יחמיאו לך בלי סוף, יגרמו לך להרגיש הכי מיוחדת שיש, יעשו הכל כדי לקבל את מה שהם רוצים ויעלמו לך מהחיים רגע אחרי שזה קורה. זה לא נעים. זה פוגע. זה זול. ויותר מכל זה לא בוגר. אבל אני באמת יכולה להגיד שבשלב הזה, שום דבר כבר לא יכול להפתיע אותי יותר כי למדתי להשתיק את הלב שלי ולפעול יותר מהמוח. ובמילים אחרות - לקחת את כל מה שאומרים לי בעירבון מוגבל עד שאותו גבר יוכיח את עצמו בפניי ולא ימכור לי מילים בשקל ו40 אגורות. הבחור השני שנפגשתי איתו גם היה חייל, לא מגבניק אלא לוחם חילוץ והצלה. הוא מקסים ובוגר והבהיר מההתחלה שהוא לא מעוניין בקשר. מה שהכי אהבתי בו זה הכבוד שהוא נתן לי כי הוא ידע לקרוא את שפת הגוף שלי ולא ניסה להוביל את הפגישה לכיוון של סטוץ. דיברנו וצחקנו והוא לקח אותי למועדון שהוא עובד בו וביליתי איתו בעמדת הדיג׳יי. אנחנו עדיין מדברים ויש בינינו משיכה לא נורמלית אבל זה נעצר שם. אותו אני כן שמחה שהכרתי כי הוא באמת בנאדם מדהים והשיחות שלנו הפכו להיות אישיות והתקרבנו כחברים לפני כל דבר אחר. בכל מקרה, כבר נהיה מאוחר ואני לא בטוחה בדיוק מה הפואנטה של הפוסט הזה. עכשיו כולם יודעים שאני עדיין כאן, בחיים, מפתה חיילים להתבולל עם בחורה מוסלמית בת 19. קללל. נו מה אני אעשה, גברים במדים עושים לי את זה. SUE ME.

