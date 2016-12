12/2016

אני נהיית טיפה גרועה בלתעד בכתיבה כל יום במלואו ואני לא אוהבת את זה אבל היה לי שבוע עמוס אז אתם תסלחו לי. כאילו, בהנחה שמישהו עוקב אחרי השטויות שאני כותבת פה (כמעט) כל יום, כמובן.

אז הנני כאן.

חיה, עובדת, אורזת, אוכלת קצת יותר מדי מתוקים but that's nothing new.

מחר יום אחרון לשנת 2016.

ברוך אתה אללה שבשמיים.

זאת הייתה שנה לא קלה ונורא אינטנסיבית אבל היו גם רגעים מהממים.

חכו לפוסט ארוך ומסכם מחר. הוא יהיה מושקע, מבטיחה.

וברשותכם, אני הולכת עכשיו לאכול את הסופגניה האחרונה שנשארה לנו.

והיא במילוי ריבת חלב. הרבה הרבה ריבת חלב.

פ-פאק.