Day 20/365

12/2016

גיליתי משהו שממש מפריע לי לאחרונה.

מסתבר שבמקום העבודה שלנו יש מצלמות וכשהמנהלת לא נמצאת, היא צופה בנו.

רק בעיניי זה ממש.. לא נוח?

אני מבינה את הצורך בהתקנת מצלמות במקום עבודה כדי למנוע גניבות או לתעד אותן כשהן קורות ולתפוס את מי שעשה את זה. אני מבינה גם שלמנהלים יש אחריות מאוד גדולה והם צריכים לדאוג שדברים מתנהלים כשורה גם כשהם לא נמצאים. אבל אני לא מבינה את הצורך לצפות בעובדים. אם הייתי רוצה שיצפו בי 24/7, הייתי מוכרת את הנשמה שלי לשטן ונרשמת לעונה החדשה של ״האח הגדול״. זה פסיכי מדי לבקש שפשוט.. יסמכו עלינו?

אני מודעת לעובדה שסביר להניח שלא צופים בי כל יום כל היום ואם לומר את האמת, גם אין לי כל כך ממה לחשוש כי אני אחלה של עובדת. זה פשוט לא כיף לעבוד בשביל מישהו באווירה כזאת.

אני זוכרת שבאיזשהו יום, לקראת סוף המשמרת, סגרתי את שתי הדלתות במקום העבודה ואת הדלת הראשית השארתי פתוחה עד 22:00 כי לרוב לקוחות אחרונים מגיעים בשעה הזאת. אני פתאום מקבלת הודעה מהמנהלת שאומרת ״אם כבר סגרת את שתי הדלתות, את יכולה לסגור את הדלת הראשית ולספור קופה.״ בהתחלה חשבתי שזה סתם צירוף מקרים אבל אז שאלתי את אחד מהעובדים אם צופים בנו במצלמות והוא ענה:

- ״כן, כל הזמן.״

ומאז זה מהדהד לי.

כמובן שאני לא יכולה לשנות את זה וסביר להניח שאני אתרגל לזה באיזשהוא שלב. וגם אם לא, אני אצטרך להשלים עם זה שצופים בי so might as well להתחיל לדפוק קצת פוזות למצלמה.

אבל עדיין, כרגע, זה מרגיש כל כך פאקינג מוזר.

העולם שבו אנחנו חיים הפך להיות כל כך פאקינג מוזר.