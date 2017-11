11/2017

אממ..

אז מה בעצם אני עושה פה? החלום הגדול- להיות מעצבת.. וזה כרגע בתהליך ב"ה.

אבל עד שנגיע לשם, כרגע אני כאן, כותבת מידי, מעצבת מידי פעם.. וגם מקווה.. מקווה שמה שאני כותבת כאן יזיז למישהו כי אין דבר שיותר מחמם מאשר לראות תגובות.. טוב אולי כן יש אבל.. תזרמו איתי (; הייתי טבעונית. הצלחתי להחזיק כך במשך חודשיים. חודשיים נפלאים, הרגשתי קלילה ובריאה. מבחינתי, מה שטבעונות מייצגת, חוץ מה"חיות", זה בריאות. הגוף שלי הרגיש בזה. השאלה הכי מעצבנת וחופרת ששואלים אותי זה: "אז מה את אוכלת?" ובאמת, שאין לי כח כל פעם מחדש לפרט להם.. זה מעיק, כאילו Google it N' leave me alone.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - חוץ מאהבתי הגדולה לעיצוב, אני נורא אוהבת לכתוב. שטויות, סיפורים או סתם דברים לא חשובים לאף אחד.. (; C A R M E L ♥