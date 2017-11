11/2017

I'm going back to the start

בפעם האחרונה התחלתי היום שנה חדשה של פעילות. והמון רגשות צפו לי בבת אחת, הבן אדם שהייתי לפני חמש שנים, חסר הביטחון, חסר הקבלה העצמית. והיום, ראיתי איך מסתכלים עליי החברה הצעירים בקבוצה, כאילו שואפים להגיע לאיפה שאני היום. וזה ריגש אותי כל כך, המבטים האבודים שלהם שגם אני חלקתי פעם. היום אני הכי חופשיה ומשוחררת ומקווה שאני כתף לאנשים אחרים שם, שיום אחד יגשימו את עצמם כמו שאני מגשימה את עצמי סוף סוף.