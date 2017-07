7/2017

׳אל מלא רחמים׳

מתנגן בראשי

ומול הים הסוער נגלה אל עיני

אדם

שהיה אהוב על סובביו

הוא טובע

לנגד אוהביו

ויקריו

המבוהלים.

מדינה שלמה עצובה עלייך,

אמיר,

ומסרבת להאמין

ששקעת אל מצולות המרומים.

אני אזכור את דמותך

כאדם, כיוצר, כמוחה

על אהבתו

אדם

שתמיד דאג לסביבתו,

לוחם על חייו

ועל נפשו

ומשפחתו.

אזכור אותך

שהיית אדם

עם תשוקה לחיים,

עם צימאון לילדים

ליצירה

לאהבה.

אזכור שכשלפני שיצאתי מהארון

הייתי שומעת את השיר

Things can only get better

שהיית שר.

ואני

ויקירך

ומדינה שלמה

כואבים וכאובים

על גורלך

המר.