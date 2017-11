11/2017

לפעמים יש גבול לשיט ולדיבור ולזילזול שאפשר לקבל שתקתי מספיק הפעם פשוט לקחתי את הדברים והלכתי הביתה כשלא טוב צריך לקום ללכת

Its my life

Its my choice

Hear my words

Hear my voice

And just believe