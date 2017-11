היא אמרה שאני רווקה יותר זמן

11/2017

יצאתי הערב לשתות בירה בפאב המקומי ,

ידידה נגשה אליי ושאלה אותי "למה אתה רווק עד עכשיו 5 שנים זה יותר מידי"

את האמת לא ידעתי מה לומר,אבל כנראה אני חסום את עצמי מלנסות או שפשוט כבר התרגלתי ללבד?

כולם מחפשים אהבה כולם מחפשים ריגוש כול מדברים על פרידות על התרגשות על דייטים ואיכשהו אני כבר לא יודע איך זה מרגיש כבר

ואת האמת לא מבינים דבר שזה לא כמו פעם הזוגיות או להכיר מישהי ,היום זה כמו ראיון עבודה וכן יש בזה משהו שאני לא מנסה מספיק להכיר

אבל כן ניסיתי הורדתי טינדר ועוד אפקליציות ויצאתי תקופה לפאבים ומועדונים וניסיתי להכיר אבל זה לא הצליח

פאקינג לא יודע מה לחושב כנראה שזה אני פשוט לא מתאים לעולם הזה לחללל הזה אני אולי חייזר

השיר הזה מזכיר לי את החורף 2013....

I'm with you when the lights go down

Take my hand I'm all yours now

I know you're the only one

That would never lead me on

I'm with you when the lights go down

Cuz you're the one and

Only you're the one and...

