I dated a girl

and I didn't like it אחרי הרבה זמן של המנעות מדייטים וליקוק פצעים החלטתי לתת צ'אנס לפן השני שלי מחוץ למסגרת שלישיות ולתת לזה הזדמנות אמיתית והיא באה כמו משב רוח מרענן, גרמה לי להתרגש בפעם הראשונה מהודעה קולית ובהודעתה מיום שבת שביקשה יחס ותהתה על המועד שבו נוכל לעשות משהו יחדיו שחורג מגבולות השיחה הקלילה בוואצפ אז אני, למודה מטעויות עבר, לא נתתי לשיחה הוירטואלית להתפתח יותר מדי וישר קבעתי פגישה ולא הצלחתי ללמוד בגללה כל היום עלו לי מחשבות על זוגיות כזו, נקייה וטהורה מכל טעויות העבר והצלקות שלי עם גברים והתחלתי לתהות אם זה יסתדר והיא, באסרטיביות המקסימה שלה, הצליחה לגרום לי לצייר תמונה של אישיות נעימה וקלילה נפגשנו אתמול והחלטתי לצאת ממסגרת הג'ינס והחולצה הלא מתאימה ועברתי לשמלה עם שפתון מחמיא וקליל בהרבה ממה שאני רגילה אליו נפגשנו בבר וכבר אז במבט עליה הבנתי שאולי התמונה שיצרתי לא מעוגנת, כי היא נראתה בוגרת יותר (אנסח זאת כך) ואני לא רגילה לראות נשים עם קמטים, לא שיש רע בכך, פשוט באמצע שנות העשרים שלי זה נשמע רחוק. וכמובן ש-just my luck והקראש החולף של השנה שעברה עבד שם (למרות שידעתי שעובד וייחלתי שאולי היום לא יהיה במשמרת, קל וחומר כשהמקום היחיד יהיה בבר מולו) ומעבר לכך שלא ידעתי איזה יין לבחור הוא והיא התחילו לנהל דיאלוג שנון ואנין אלכוהול שאני כמובן לא לקחתי חלק בו. שנאתי אותו על שפנה אליה בהמשך ודיבר איתה בקול מפלרטט ואותה על שהרגישה צורך להפגין את הידע שלה ולגרוף ממנו נקודות זכות בפלירט קוקטי שגרם לי להרגיש מחוצה לו. וזה הדבר שלא סיפרו לי על דייט עם בת מינך, שאשכרה עלולים לפלרטט איתה בגלל שהדינמיקה ביניכן לא נתפסת בציבור הרחב כרומנטית בהכרח באופן שמרתיע מהמין השני לגשש. החשש שלי התחזק במהלך השיחה, פער שמונה שנים מעולם לא הפריע לי עם גברים כי לרוב היינו באותו שלב מנטלי (תיאלצו לסלוח לי יקירים, אתם יודעים שאמת דיברתי), ואיתה, בהיותה בוגרת תואר שני ששקועה שנים במקצוע שלה הפער היה מורגש עוד יותר כשהיא באה אלי רוויית תל אביב וחוויות שאני עוד לא שבעתי מהן, אז אמנם היה מגע, מהוסס שנגמר בלעשות לי נעימי על היד, וכן הרגשתי יותר בנוח להפגין כלפיה חיבה פיזית. לבסוף כשהיא התעקשה להזמין אותי וגילתה ששכחה את הארנק היה משהו שכבר רמז לי שזה אולי לא זה (ולכל מי שיתלהם, ממילא תכננתי לשלם על עצמי) וגם כשרצתה לחתוך כשגילתה שהשעה מוקדמת ושתספיק כך לשיחת ועידה בסקייפ. ההליכה לאוטו הייתה נחמדה, אך החיבוק בסופו היה מוזר. וחזרתי עם תחושה מוזרה, לא מגובשת לגבי החוויה שהיית מעין שילוב כלאיים של ישיבה עם חברה לבין דייט עם כל המשמעויות הנלוות לו. ואני עדיין עצבנית על הדוש ההוא שפלרטט איתה, לא הייתה לי תשובה חד משמעית, לא ידעתי אם אני רוצה כי הרגשתי שאין לי מה לתת לה בשלב בו אני נמצאת. וצדקתי. לפי האמור בהודעה שהיא שלחה לי היום. מעבר לכך שזה לא נחמד להידחות שוב [למרות שאני יודעת שהרגשתי שזה לא בדיוק זה אבל לא יכולתי לשים על זה את האצבע בגלל שיוכה המיני שאינו מוכר לי] נותרתי עם טעם רע שגורם לי להרהר עד כמה אני באמת רוצה נשים במובן שאינו חורג מגבולות המיטה.

