2/2017

אני מבינה בקריאה לאחור

שהייחול שלי לעצמי למר בחור תופס בשיערות, חונק ואגרסיבי שפורק את עצמו עליי

הגשים את עצמו בדמותך

מתאפקת עד כלותי לא להגשים את רצוני להיות מריה של המילטון

ולגרום לחולשה בגופך עד שלא תוכל say no to this

אם הייתה לי רק פעם אחת שיכולתי לבקש משאלה שתמחק את עצמה מייד לאחר שתתגשם

זה למצוא את עצמי שוב בביתך מעל חנות הספרים

ולהרעיד את מדפיה מלשונך בתוכי

ואז מאצבעותייך

ואז ממוחך שבוטש וכותש את הווייתי

במקום אנצור את מבטך מחורר אותי כשהשקיתי אותך במיציי

ואת הבעת פנייך כשבדקת באצבעותייך עד כמה אני עמוקה בגרוני (כן, זו עם פישוק השפתיים והתאווה החייתית בעיניים שזממה)

רעמת שיערך הייתה מושלמת לתפיסה כשלא ידעתי עוד במה לאחוז מהאמוק

ואני בטוחה שלא שמת לב לכך שכמה פעמים נהמת

לאחר שידיי לא נחו ואמרו לך מה עובר בראשי

או מה ראו עיניי וחווה גופי

שפתייך הבשרניות הצליחו להשכיח ממני שלמרות הכל

אתה בעל זין דיי עקום