9/2017

מקנאה באנשים שמצליחים להתאהב. מקנאה עוד יותר באלה שמצליחים לבנות מערכת יחסים טובה ויציבה.

קרה לי ממש מעט שהצלחתי להתאהב וזה קרה בעיקר בתקופות הכי תמימות שלי.

אני חושבת שמאז שאיבדתי את התמימות ואת התקווה שלי לאהבה אמיתית, אני לא מצליחה לפתוח את הלב שלי לאף אחד ואני גם לא מצליחה להחזיק קשר יציב.

הבעיה שלי היא לא לשמור על קשר יציב, אלא דווקא בזה שאני לא רוצה בכלל לשמור על קשר ומערכות יחסים. כמו שאני לא רוצה להתקדם בחיים לקראת החלומות שלי.

כל חיי סגרו עליי מכל בחינה שיכולה להיות. התרגלתי לבדידות.



אני חושבת שדי וויתרתי על החופש שלי.

זאת אומרת, עוד נותר בי שמץ של מרדנות ולוחמנות, אבל אני קרובה לתבוסה מוחלטת.



מקווה שלא.





"I don't ever want to multiply,

'Cause deep inside I'm not qualified."

*למרות זאת, אופטימית יותר ממה שאני מביעה כאן בכתיבה.