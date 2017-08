8/2017

מאוכזבת מעצמי שאני נכנעת לדיכאון ולחרדות.

אני צריכה להפסיק לתת לנפילות האלה תירוצים לא להאמין בעצמי ובכוח שיש בי.

אז קורה שנופלים, כולנו נופלים כל הזמן. צריכים להתעלות על עצמנו ואחרי כל נפילה לקום על הרגליים, למחות את הדמעות, לשפשף את הטוסיק ולחייך.

להמשיך להתקדם הלאה ולהשאיר את הנפילה מאחור כדי ללמוד ממנה.



"if you fall down seven times, stand up eight"