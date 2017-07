7/2017

כבר הרבה בלוגרים כתבו על זה, אבל אני רוצה להוסיף גם את מה שיש לי להגיד.

רובכם שמעתם על ההתאבדות של צ'סטר בנינגטון, הסולן של לינקין פארק. אני שמעתי על זה דרך בן דוד שלי שמאוד מעריץ אותם. הייתי בהלם, לא האמנתי. חשבתי שאולי זה עוד מתיחה של התקשורת (כי לתקשורת יש לפעמים קטעים כאלה), אז חיפשתי לראות שזה באמת קרה דרך האינטרנט ובאמת זה קרה. הוא תלה על עצמו..

לינקין פארק היו הלהקה הלועזית הראשונה שבזכותם התחלתי לאהוב רוק, כמו רוב האנשים, אי שם בגיל 13 כשהחיים שלי התחילו להראות מאוד שחורים, יותר מדי שחורים אפילו.

עברתי כל כך הרבה בתקופה הזאת, בגיל הזה, ואני זוכרת שאיכשהו הגעתי לקליפ של לינקין "numb" ולא הבנתי מילה מהשיר, כן הזדהתי עם הבחורה שהוצגה בקליפ. הקושי להתמודד חברתית, זה שהיא מעופפת בשיעורים ומציירת, זה שצוחקים עליה, שלא רוצים להיות בחברתה, שההורים שלה רבים לידה ומקשים עליה, ובמיוחד במיוחד הרגע שהיא חותכת את עצמה. בגיל 13 חתכתי את עצמי, בהתחלה זה היה כי רציתי למות ולאט לאט הבנתי שהחתכים שלי לא מספיק עמוקים, אבל זה הסיח את דעתי מהכאב הנפשי שלי. הכאב הפיזי עזר לי להתגבר ולהכחיש את הכאב הנפשי.

ככה הייתי תקופה די ארוכה, מגיל 13 עד גיל 16 או 17. ואז הפסקתי לחתוך את עצמי, פה ושם היו לי מעידות עד גיל 21 אם אני לא טועה.

אני קצת כועסת על צ'סטר, אני מרשה לעצמי בתור מעריצה להגיד את זה. לא הכרתי אותו אישית והוא לא היה חבר שלי, אבל אני כועסת עליו.

הוא התמודד עם כל כך הרבה בחיים שלו, הוא שרד כל כך הרבה, הגיע לתהילה ולהצלחה ובסוף הוא ויתר ותלה את עצמו.

כבר שרדת חצי מחייך, למה לא המשכת להחזיק מעמד? אתה היית התקווה שלי בגיל ההתבגרות, עזרת לי להתמודד עם הרבה שחור בחיים. למה בסוף ויתרת?

או כמו שהוא היה שר: "I tried so hard

And got so far

But in the end

It doesn't even matter".





אני לא מאמינה בלוותר על החיים. פשוט לא מאמינה בזה.

בכל זאת, תודה על השנים הרבות שאתה והלהקה הייתם מקום מפלט עבורי ולמרות שבשנים האחרונות השירים שלכם כבר לא ממש לטעמי, אני בטוחה שבעתיד עוד אזכר בהרבה מהשירים הישנים שלכם ותעזרו לי לעבור תקופות קשות בעתיד.

צ'סטר בנינגטון

1976-2017