4/2017

החלטתי לנסות לחזור למוטב. לחזור להיות מי שהייתי בצורה משופרת יותר שמתאימה למי שאני כיום.

קצת שכחתי מי אני ומה אני. מודה שלא ממש שמתי לב לכך עד אתמול.

זה התחיל בזה שהצבתי לעצמי מטרה להפסיק לכתוב כל כך הרבה בבלוג ולנסות לקרוא יותר.

לגבי החיים האמיתיים, החלטתי שאני שותקת יותר ומקשיבה יותר. לאחרונה נעשיתי מאוד חפרנית ואפילו הדיבור שלי השתנה.

שני בלוגרים פה מישרא, מאוד עזרו לי להבין משהו - אני כותבת קללות וזה מאוד לא מתאים לערכים שגדלתי בהם. אז עוד מטרה שהצבתי לעצמי היא להפסיק לקלל. וגם להפסיק לכתוב את המילה "אבל". רק אנשים שלא בטוחים בעצמם כותבים אותה.

החלטתי גם לא להתלונן יותר מדי. לנסות לראות איפה אני לא בסדר. איפה אני טועה. יחד עם זאת גם לא להאשים את עצמי, אלא ללמוד מזה.

החלטתי לחפש את עצמי. לא לתת לאחרים להוביל אותי אלא להוביל את עצמי לאן שהלב והמוח יקחו אותי יחד.

עוד משהו ששמתי לב אליו בהקשר של אהבה. אני מחכה למשהו שיקרה מעצמו. אני מזמנת אותו והוא לא מגיע, אולי הגיע הזמן פשוט ללכת לקראתו. לא לחפש אותו, פשוט למצוא אותו. ואני לא מדברת ספציפית על דניאל, אלא על אהבה בכללי.

מודה שאני עוד חושבת עליו. לפעמים שואלת את עצמי האם אני מעכבת את האהבה שמחכה לי רק כי אני חושבת על אדם מהעבר הרחוק.

יש לי קצת יותר ביטחון עכשיו. נדמה לי שאפשר לראות את זה גם בכתיבה שלי. עדיין מהוססת. יודעת קצת יותר טוב לאן אני מתקדמת, למרות שעוד לא רואה מטרה ברורה בעיניי.

שיהיה סופ"ש שקט ורגוע וחודש אפריל שמח לכולם :)

" Slowly learning that life is OK "