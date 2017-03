3/2017

מעולם לא הייתי במערכת יחסים עם אדם שבאמת הרגשתי אליו משהו.

ואולי זאת הסיבה שהיה לי קל לעזוב.

מסתבר שטעיתי



וכבר החלטתי לשנות את זה..

המערכת יחסים הבאה שאכנס אליה תהיה בגלל שאני מרגישה אליו משהו.



"Show me how you feel

More than words

Is all you have to do

To make it real

Then you wouldn't

Have to say

That you love me

Cause I'd already know "

זה לא במקרה שמעשים תמיד מוערכים יותר מסתם מילים.

לילה טוב :)