3/2017

מסתכלת על עצמי בעבר ומסתכלת מי אני עכשיו.

זה מדהים אותי כמה השתנתי. כמה למדתי. כמה אני שלמה יותר.

רואה את האור גם ברגעים קשים. גם כשהדמעות מטשטשות לי את הראייה.

כבר לא הילדה העצובה שהייתי. עכשיו אני אישה חייכנית יותר.



זה ממש מפתיע להסתכל על העבר ולהבחין בכל השינויים שעברתי.

עוד יש לי דרך ארוכה להמשיך בחיים.

לוקחת רגע כדי להגיד - אני מרוצה מעצמי. באמת מרוצה מעצמי.

מעניין אם עוד אנשים שמים לב לשינויים שעברתי.





" Sometimes I lay

Under the moon

And thank God I'm breathing

Then I pray

Don't take me soon

'Cause I am here for a reason "

- matisyhu-one day