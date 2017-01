מכתב לעצמי

1/2017

כשאין לך באמת מטרות בחיים את שוקעת לתוך חור שחור.

מרה שחורה שרק גוררת אותך עוד יותר עמוק לתוך הכאב שאת מסתירה עמוק בפנים.

כשאין לך בעבור מה להיאבק עוד, את מאבדת את האחיזה שלך בחיים האלו.

כאילו שאין משהו שבאמת שווה להמשיך לחיות בשבילו.

אבל אז את מבינה שיש אנשים שאיכפת לך מהם.

את מתעוררת לבוקר חדש ואת מבינה שאת מאכזבת אותם. שוב ושוב ושוב.



ואין לך יותר כוחות להמשיך, כי אם הם ויתרו עליך אז מה כבר נשאר לך להוכיח להם?

כבר לא איכפת לך מה חושבים עליך אז את לא באמת מוכנה להגשים את הריכולים למציאות.

אפילו השקרים שאת מספרת לעצמך כבר לא אמינים.

ואת ממשיכה לנשום למרות שכבר בא לך לחתוך את זה. את רוצה לוותר על הכל ואת עוצרת את עצמך.

כי אולי בכל זאת יגיע האביר על הסוס ויציל אותך מעצמך.

אבל זה לא קורה ואת כבר מחכה המון זמן והוא פשוט לא מגיע.

אולי גם הוא ויתר עליך. אולי כבר לא בא לו להילחם עליך כי הוא נלחם מספיק ואת לא נתת לו סיבה להמשיך.

הרגת את הרגשות שלו. הלב שלו התפרק מזמן כשלא שמת לב.

כל שנותר זה רק להאשים את עצמך. הרסת לעצמך את החיים. הרסת לאחרים את החיים.

ועכשיו את בן אדם רע. את בן אדם נוראי. שלא תשכחי את זה.

הכאב שלך גבר על כל האהבה שיכלת לתת. ועכשיו את לבד באמת.

מה תעשי עכשיו?

אני לא אדם טוב. ניסיתי להיות ולא הצלחתי.





"am i too lost to be saved?"