This is may not be Sparta but as still as awesome.

10/2017

"The Tales of Beedle The Bard"

זה הספר שאלבוס דאמבלדור (Albus Dumbledore) הוריש להרמיוני גריינג'ר (Hermione Granger) בספר השביעי בסדרה של Harry Potter.הספר הזה הוא אוסף אגדות כמו האוסף של האחים גרים ושל אנדרסון רק של עולם אחר והוא הכי ידוע בסיפור האחרון שלו (סיפור מס' 5) "The Tale of Three Brothers" ("סיפורם של שלושה אחים") בגלל המתנות של המוות שתופסות כ"כ הרבה במה בספר האחרון של הסדרה.למעשה,חוץ מהחלק שבו רון מזכיר את "Babbitty Rabbitty" (סיפור מס' 4) בבית של קסנופיליאוס לובגוד (Xenophilius Lovegood) זה הסיפור היחיד שאנחנו שומעים עליו בסדרה כולה (בסרטים כולל). אבל יש עוד 4 סיפורים מעבר לזה,והם באמת משעשים ומהנים לקריאה ויכולים לדבר לכל אחד מאיתנו בדיוק כמו הסיפורים של האחים גרים ושל אנדסון.הסיפור שהכי דיבר אלי באופן אישי היה סיפור מס' 3 - "The Warlock's Hairy Heart" ("ליבו השעיר של המכשף") שמדבר על בחור צעיר שלא מעוניין להתאהב בגלל שהוא רואה שחבריו מתנהגים כמו טיפשים כשהם מתאהבים ורואה ילדים כיותר צרות מתועלת ואז הוא מחליט להוציא את ליבו מהמקום באמצעות כישוף אפל.אני אישית מעולם לא באמת התאהבתי ואני גם לא ממהר,אבל אני כן אוהב לאהוב את האנשים החשובים לי ככה שלהוציא את הלב מהמקום לא הייתי מנסה (במידה והייתה לי את האפשרות להישאר בחיים אחרי זה),וכמו הבחור הזה אני גם רואה ילדים כמועקה ואני לא מעוניין בילדים עד סוף ימי חיי וגם לי כל החיים אומרים "אל תדאג,יבוא יום".אני לא אגלה לכם את הסוף בשביל להימנע מספויילרים מיותרים,אני ממליץ לכם בחום לקרוא אותו. מה שמאוד מגניב בספר הזה הוא שיש לכל סיפור note שדאמבלדור כתב 18 חודשים לפני מותו לשעשוע האישי שלו ויש שם המון מידע,כמו ההגדרה של Warlock שזה משהו שמוזכר בספרים לפחות 12 פעמים לאורך הסדרה (אם אני זוכר נכון פעמיים בספר הראשון) וכל מיני חוקים בסיסיים של קסם.בnotes של סיפור מס'2 "The Fountain of Fair Fortune" ("המעיין של המזל הטוב") יש תיאור של המאורות של הספר הרביעי בסדרה מהזווית של דאמבלדור (חלק קטן מהם כשלוציוס מאלפוי מנסה להיפטר ממנו).בnotes של סיפור מס'1 "The Wizard & The Hopping Pot" ("הקוסם והסיר המקפץ") יש תיאור לאיך סיר "כמעט ערוף הראש" ניקולס (Sir. "Nearly Headless" Nick) מת טיפה יותר לעומק ממה שמוזכר לנו בסדרה. כל מי שבאמת רוצה להכיר את העולם של אהרי פוטר יותר לעומק חייב לקרוא את הספר הזה,ממליץ עליו בחום והוא ממש לא ארוך (109 עמ' סה"כ).

