11/2017

הוא בוחר לענות לי בווטסאפ הכיתתי ובפירוט והרחבה לפני שהוא יוצא לבלות עם החבורה שלו מהלימודים ומעלה איתם תמונות. שמתי לב לדפוס הזה ואני לא יודעת מה הוא מנסה להשיג בזה. זה לא שאני בודדה והוא מתנשא מעליי שיש לו חברים. חברים כמו שיש לו לא הייתי רוצה, אינטרסנטים כאילו שלא ראיתי שהם מצלמים ממנו את הסיכומים שלו אחרי שהם יושבים עם הפלאפון כל השיעור. אני מעדיפה לצבור חברים טובים ואמיתיים מאשר מזוייפים. כל בלון נפוח פוגש סוף את הקוץ שמפוצץ אותו, יש מישהו אחר שלומד איתי בכיתה שנותן לו וואחד פייט הסמסטר וזה משובב לב לראות את זה כי הוא באמת אחד שעף על עצמו.

יש לי תחושה חזקה שתשע"ח זו השנה שלי, שאני אפגוש את אהוב ליבי השנה. אני מרגישה שמשהו השתנה לטובה וזה חיובי.

זה מגיע לי, מגיע לי מישהו כמוני.

דרך אגב, ביום חמישי שסיימנו ללמוד התחלתי ללכת לכיוון אחד מהשערים שאני שומעת מישהי שצועקת את השם שלי כמה וכמה פעמים, ראיתי את זו שהייתה "חברה" שלי בתחילת שנה א' ודפקה לי סכין בגב היא חשבה להצטרף אליי לנסיעה הביתה. נפנפתי אותה והלכתי. היא לא מעניינת אותי בשיט, סליחה.

במקרה נזכרתי בשיר של פנטרה Walk:

Can't you see I'm easily bothered by persistence"

One step from lashing out at you

You want in to get under my skin

And call yourself a friend

I've got more friends like you

What do I do?

Is there no standard anymore?

What it takes, who I am, where I've been

Belong

You can't be something you're not

Be yourself, by yourself

Stay away from me

A lesson learned in life

"Known from the dawn of time





ובהקשר לחיי:





אני לא אוהבת את הנוכחות שלך לידי, יותר מזה- אני מתעלמת ממך את לא חשובה לחיי.

את מנסה איכשהו להתחבר אליי שוב שאת לא רצויה מסיבות מובנות.

יש לי סטנדרטים ואני לא נואשת לחברתך.

את לא יכולה שלא להיות צבועה אז תהיי מי שאת- אבל תתרחקי מהתחת שלי.

מה שלמדתי מההתנהגות שלך תלווה אותי עם כל ההתנהלות שלי איתך.

יש לי 0 סובלנות אלייך, לא אוהבת אותך ולא רוצה בקרבתך.