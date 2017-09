9/2017

חתמתי אתמול חוזה לדירה מהממת, יש בה כל כך הרבה פוטנציאל לעצב אותה בצורה חלומית. אמנם המטבח והשירוקלחת מבאסים קצת אבל אפשר לשפר אותם בוודאות. הסלון ענק וחדר השינה חלומי. אני אוסיף קצת אורות לאווירה וזה יהיה נהדר. גם בעלי הדירה נראים אנשים טובים, האישה קצת טרחנית אבל סה"כ היא לא נראית אחת שתזניח אותי אם יקרה משהו בדירה. וזה חשוב. אני הולכת לגור לבד, ההורים שלי יבואו בסופי שבוע ואולי קצת באמצעו שזה נחמד מאוד. הלבד הזה גורם לי לחשוב על זוגיות, והלבד הזה גורם לי לחשוב גם עליו. אני לא נוטה לכתוב כאלה דברים בבלוג וגם זה לא יפורט יותר מדי. אבל אני מוצאת את עצמי מפנטזת עליו די הרבה. לא יודעת איך בפנטזיה הוא מגיע אליי לדירה אבל אנחנו יושבים על הספה ומדברים, משם אנחנו כבר מתנשקים וזה ממשיך הלאה לחדר שלי. אנחנו לא שוכבים אבל מאוד כיף לנו ביחד. אצל חלק מהדתיים לייט זה מקובל לא לשמור נגיעה ולבלות עם בן הזוג כל עוד שזה לא מגיע ללשכב. לא יודעת איך אפשר לקרוא לזה, למה שאני מפנטזת עליו. זה הרי לא סטוץ ולא יזיזות כי זה לא מערב מגע מיני מלא אבל עדיין זה משהו אינטימי מאוד. אני יכולה להגיד לעצמי שזה יכול להיות משהו לא מחייב שלא מערב מעבר לצרכים פיזיים אבל לא, כי להניח את הראש שלי על החזה שלו ולנשום את העור שלו זה דבר שבוודאות הייתי עושה ובטוח הייתי אומרת לו כמה פעמים שאני אוהבת אותו גם בלי לשים לב לזה. פשוט מהלב החוצה. כאילו שהראש שלי מנסה למצוא פתרונות אחרים לזה שלא נהיה יחד כזוג, הגוף שלי שרק רוצה להיות חבוק בין זרועותיו, הידיים שלי שרוצות ללטף לו בעדינות את הפנים תוך כדי שהן עוברות על הזיפים שלו, השפתיים שלי שרוצות לנשק אותו. מצד שני יש לי כבוד, ויש לי גבולות. אני לא הולכת להיות הבדיחה של המחלקה, אני לא רוצה שהשם הטוב שלי יתקלקל שיחשבו עליי דברים שאני לא שאני סה"כ בחורה מאוהבת. כבר שנתיים וחצי שלא היה לי חבר ושום כלום עם אף אחד וקשה לי, אבל אני מחזיקה את עצמי גם כי אני לא נמשכת לכל אחד שזז וגם כי אני יודעת שאם מי שאני אוהבת אותו ייגע בי גם אם בקטע של "בלי מחויבויות" כביכול, אני אשריש את האהבה שלי אליו עוד יותר ואני לא אוכל לנתק את הצרכים הגופניים שלי מהצרכים הרגשיים שלי איתו.

