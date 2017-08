8/2017

i close my eyes and she slipped away

ראיתי שהשם הפרטי שלו קפץ מאחד הסרטונים במהלך ההכנה שלי למועד ב'. זה הצחיק אותי את האמת וכל כך רציתי לשלוח לו את הסרטון ולכתוב לו משהו שנון על זה.

אבל הפחד מזה שהוא די יחליק את זה ולא יתייחס די שיתק אותי.

בנוסף לזה לא מפסיקה לחשוב שאני מנסה כל הזמן להכניס את עצמי למיטה חולה. הוא לא התגייס לצבא מסיבות רפואיות. ממה שהבנתי היה לו משהו באזור לא הכי קל בגוף. הוא מגיע כל יום ללימודים ובאופן כללי מבריק בהם יותר מכולנו יחד אבל זה מפחיד אותי.

אם הייתי יודעת שמה שהיה לו היה כלום שאיכשהו נופח ולא היה רציני הייתי נרגעת ובייחוד אם הייתי יודעת שמה שזה לא יהיה זה לא תורשתי ויכול לעבור הלאה.

לפעמים המחשבה שלי גולשת אליו ואני שוקעת במה היה קורה אם היה קורה ואז נזכרת במה שאני חושבת שהיה לו וזה נותן לי כזאת כאפה מצלצלת שבא לי לבכות. אני יודעת שזה ישמע ממש דוחה שאני אפסול מישהו על מצב בריאותי אבל צריך להבין שזה לקחת סיכון. כי כל עוד שאני לא יודעת מה זה בדיוק היה זה יכול להיות מיליון דברים. לא בא לי להתאלמן בגיל צעיר ולהשאר עם ילדים ולא בא לי שלילד שלי תהיה מחלה אם זה גנטי. ואני בחורה רצינית, מבחינתי קשר עכשיו אם הוא מתפתח טוב זה קשר לחתונה. אני לא משחקת משחקים.

אם הייתי יודעת מה זה היה בדיוק. מה זה בדיוק היה, למה פטרו אותו משירות צבאי- הרי לא פוטרים גברים סתם. בטוח היה שם סיפור סיפור. וזה הורס אותי. כי שהתאהבתי מן הסתם לא ידעתי שהיה לו משהו, הלב שלי נפתח והוא נכנס אליו, יותר מדי כבר.

אם הייתי יודעת שזה כלום ושזה עבר כמו שהוא סינן בשקט והחליף מיד נושא הייתי מנסה להכיר אותו יותר. (ועם כל זה שהוא נראה בחור נחמד ואחלה ידיד בכללי- עד כמה הייתי יכולה להחזיק את עצמי בתור ידידה שלו עם הרגשות שלי כלפיו?)

שאין מזל עם בחורים אז אין מזל עם בחורים.



דרך אגב, אותו בחור מהפוסט הקודם שעבד איתי בעבודה אחרי הצבא- החלטתי אתמול לאזור אומץ ולשלוח לו בקשת חברות, הוא לא אישר. לא נראה לי שהוא בכלל זוכר אותי. אני לא הולכת לשלוח לו הודעה כדי להסביר לו מי אני. פספוס. אבל לפחות לא נשארתי עם סימן שאלה של מה היה קורה אם הייתי שולחת לו בקשה.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי MyonlySunshine:) , 3/8/2017 00:26