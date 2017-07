7/2017

אני רוצה לחזור הביתה, לנקות את הראש קצת. להרגיש קצת יותר טוב. אבל אי אפשר יותר מדי כי אח שלי מתחרפן שכף הרגל שלי דורכת בבית. הוא תמיד מאשים אותי בכל הכשלונות שלו, כאילו שאני אמרתי לו לא ללכת ללמוד אחרי שההורים שלי שילמו לבית ספר פרטי שיקלוט אותו ויוציא ממנו בגרות. אז אני אשמה שהוא סיים 12 שנות לימוד עם 5 יחידות בלבד, באנגלית. תמיד קל לו להאשים אותי, כי אני הבכורה, המוצלחת כביכול. למדה בתיכון נחשב והלכה ללמוד מקצוע יוקרתי באוניברסיטה. אז ברור שהוא עושה פרובוקציות שאני חוזרת הביתה. "שילך לעבוד!" אני אומרת להורים שלי שאני שומעת מהם שהוא מבקש מהם כל כך הרבה דברים, לא לומד אז לפחות שיעבוד.צה"ל קבע לו קב"א נעליים, אה כי הוא דאג להעיף את ספר ההכנה שהבאתי לו ולקלל אותי תוך כדי. אז למה אתה בוכה עכשיו? לאקס שלי גם הייתה קב"א לא גבוהה אבל הוא ממש נלחם כדי להגיע לתפקיד סביר וכך היה. אח שלי אפילו לא דואג למשהו. מה שקצין המיון יגיד בגיוס זה מה שהוא יקבל. לגדול עם אח כזה זה לא דבר קל, שאתה גדל מגיל צעיר עם אח כזה אתה גדל הכי עקום שאפשר בערך, גם אם אתה יותר גדול ממנו. אני חושבת שעד גיל 21 בערך לא חשבתי שאני שווה אנשים איכותיים בחיים שלי, הוא גרם לי להרגיש כל הזמן הכי דפוקה שיש, המטען הזה היה אח שלי. יש שיר כזה שנקרא "He's not heavy he's my brother" אני ממש לא מקבלת את מה שהשיר הזה אומר, אח שלי תמיד היווה רוח נגדית בשבילי ועדיין אני האדם הכי חייכן שתכירו, הכי אדיב שתכירו, אדם שאוהב לצחוק ולהצחיק ומנגד- אדם חרדתי. לפעמים אנשים תוהים מאיפה יש לי תעצומות נפש כאלה גדולות, לשרוד את השירות הקשה שעברתי שחלק, שעברו פחות ממני השתחררו על קב"ן, אני לא יכולה להגיד להם את האמת. משפחה לא בוחרים קיבלתי הורים טובים, בלי ספק. הם נסעו עד אליי ביום שישי כדי להוציא אותי קצת מהבית להתאוורר ובכלל הם תמיד דואגים. אבל אח... בואו נגיד שהילדים שלי לא הולכים להכיר את דוד שלהם מהצד שלי.

