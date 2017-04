כינוי: MyonlySunshine:)

בת: 22







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 3/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014



MyonlySunshine:)22RSS: לקטעים

4/2017

Let it go

הדבר היחיד שהייתי רוצה לעשות עכשיו זה לעלות על האוטובוס הביתה. אבל החדר שלי בדירה מבולגן, אני עייפה ממש ועוד יותר עייפה מלסדר אותו. להשאיר אותו ככה זו לא אופציה הוא חייב לעבור איפוס. להוריד את האנטרופיה בחדר, אני לא מאמינה שחשבתי על זה עכשיו. ההגדרה של אנטרופיה היא לא סדר או חוסר סדר אלא מספר תתי המצבים הקיימים! שתדעו כן, זה חשוב. (ומעניין). כרגע אני עייפה, מה יקרה שאני אביא את החדר שלי ליותר מסודר?, אני אהיה עוד יותר עייפה! סתם. צוחקת. אני לא מאמינה שאני עדיין תקועה פה, מצד שני אני שמחה שאני לא עושה את כל מה שעולה על רוחי כי יש לי מחויבויות לדברים. זה חשוב. מצד שני, פח. ביום שלישי זו הייתה הפעם היחידה שראיתי אותו מכל השבוע, הוא פשוט בהה בי כמה פעמים ואני התעלמתי. טוב לא ייצא מזה, מיותר. הייתה לנו שעת חלון וישבתי עם בחור ובחורה שלומדים איתי על הדשא. אנשים נחמדים. פתאום אני קולטת אותו מגיע עם עוד שני בחורים שאיתו בחבורה, ישר קלט אותי והסתכל עליי, איך הוא ידע שאני שם אני עדיין לא יודעת. מוזר. בשיעור האחרון שכולם היו מרוחים אחרי כמעט 12 שעות של לימודים המרצה החליט לשחרר אותנו חצי שעה לפני, כולם חייכו וצחקו, גם אני ואז אני קולטת אותו אומר לחברים שלו מאחורה "X צוחקת" X זו אני. מה מעניין אותך אם אני צוחקת?! הרגשתי שזה לא נאמר בקטע טוב אלא בקטע להסתלבט עליי. לא רוצה לפתח מחשבות אבל אין לי מושג למה שאני עוברת לידו החבורה שלו בוחנת אותי באופן מוזר, כאילו שהם מחכים למשהו או שהם משתתקים. אני שונאת את זה. אני רוצה להאמין שהם מסתכלים כי אני יפה

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי MyonlySunshine:) , 5/4/2017 20:03