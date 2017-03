גלולה אדומה בתחת שלי.

3/2017

אני לא מאמין שאני נאלץ להגיב לאוסף השטויות של עוד איזה וונאבי מורפיוס שרוצה "להאיר" את ההמונים ולתת להם את ה"גלולה האדומה". ועוד משתמש במשל המערה של אפלטון כי זו כנראה הפילוסופיה היחידה שלימדו אותו אי שם בלימודי הנדסאות. אני לא מבין איך קונספירטורים לא מבינים שהקלישאות הבנאליות האלו כבר מזמן איבדו את הברק שלהן. אתה יכול לצטט את המטריקס כמה שאתה רוצה, it won't make your bullshit, well, not be bullshit.





אני כותב את זה ב1 בלילה, אני לא הולך לטרוח לצפות בסרטון של 45 דקות של קונספירטור טרחן, אבל אני כן אטרח לענות על הטענות הטקסטואליות שלו. מה שאמור להיות ברור לכולם הוא שכשנתקלים בקונספירטורים, קל לראות כמעט תמיד שיכולות ההסקה שלהם מאוד נמוכות. הם מבצעים קפיצות לוגיות מאוד נועזות באמירות שלהם ומסרבים לראות טריטוריה אפורה. התפיסה שלהם דיכוטומית, הם מבססים על הטענות שלהם על אמירות כלליות ולא מיודעות או על חצאי אמיתות. בניסיונם לחנך, אם הם מכירים מורכבות של נושא כלשהו, אז הם ישקרו לכם ויסתירו מכם מידע חשוב שרלוונטי לנושא המדובר. אם אינם מכירים, אז טוב יותר הדבר, כי הרבה יותר קל להוציא שיט לא מדויק מהתחת שלך מאשר לדבר על נושא כלשהו במורכבות.





בואו נתחיל מעניין הימין\שמאל. כל אדם שמתעסק במדעי הפוליטיקה יודע שקשה מאוד להשתמש במושגים האלו בקונטקסט היסטורי - אפילו בתוך מדינה יחידה. כשאתה מדבר מספר מדינות בתקופה מסוימת - עוד יותר מסובך. כשאתה מחליט להשתמש בדיכוטומיה של שמאל-ימין בצורה גלובלית והיסטורית יחדיו - You are bound to make mistakes. עכשיו, ידידינו הקונספירטור פה אומר שהדרך העקבית היחידה להגדיר שמאל וימין היא דרך מאפיינים כלכליים-חברתיים.





זה לא נכון. זה נכון לו כי זה משרת את האג'נדה שלו. אין דרך עקבית בכלל להגדיר שמאל וימין. (לזה נגיע עוד מעט). גם הדגשת הרעיון של מאפיינים כלכליים-חברתיים היא לא טובה מספיק, כי מדובר על ספקטרום. למעשה, לא ספקטרום אחד, אלא רבים - כי מדיניות כלכלית-חברתית מורכבת מהרבה ספקטרומים שונים וכל מדיניות כלכלית-חברתית מנסה להשיג דברים שונים. מעבר לכך, השימוש היום בקפיטליזם וקומוניזם\סוציאליזם הוא שימוש של אנשים שלא יודעים שום דבר על כלכלה פוליטית. רוב הכלכלות היום הן מה שנקרא Mixed Economies. למה כלכלות מעורבות? כי הכלכלות האלו, כל אחת לסיבותיה ובצורותיה, מפעילה רמות שונות של תכנון מרכזי ושוק חופשי. אין שום מדינה שבה אין את שניהם, כי מדינה שבה אין את שניהם, היא לא מדינה. בעיקרון, סוציאל-דמוקרטים אוהבים את הMixed Economy. הרעיון הוא פשוט - לתת לשוק להיות חופשי ככל הניתן, לתת לאנשים לצבור הון, להחזיק באמצעי ייצור ומן הסתם ברכוש פרטי - אבל לפתור כשלי שוק קפיטליסטיים על ידי התערבות מדינית. למה? כי הקפיטליזם הוא לא שיטה מושלמת. הוא השיטה הטובה ביותר, אבל יש לה פגמים רציניים. אז הכלכלה המעורבית מאפשרת למדינה לסתום את החורים האלו. קל מאוד ב2017 לשכוח את המשבר הכלכלי של 2009. אבל אם הרגולציות הנכונות שהוסרו בשלהי שנות ה90 היו נשארות במקומן, המשבר הכלכלי היה חלש יותר או אולי אפילו לא היה.

נחזור לידידנו הקונספירטור הוא טוען שקפיטליזם = חופש ועצמאות, וריכוזיות = כפיה ותלות.

אז א. Those things are not mutually exclusive.

ב. כל מדינה צריכה רמות שונות ונסבלות של שניהם.

ג. כל בן אדם שקרא קצת על ההיסטוריה הכלכלית של ארצות הברית יודע שלאורך כל שנות קיומה, היא ניהלה כלכלה כזו. גם בימי הרפובליקנים הכי נחושים - רייגן, ניקסון, אייזנהאואר.





בואו ניקח רגע הפסקה ונחשוב על הדברים. נקרא לזה שיעור בחשיבה טיעונית.

מהן הגדרות? הגדרות הן תיאור ממצה ומבחין של דבר כלשהו. כשאני רוצה להגדיר משהו, אני צריך לתאר אותו בצורה שממצה את המאפיינים שלו ומתארת אותו בכללותו ככל האפשר, ועם זאת - מבחינה אותו מכל הדברים האחרים. כשמגדירים משהו, צריך ליצור הגדרה שמציינת תכונה של כל המקרים של הדבר שאנו רוצים לתאר, ותבחין אותו משאר העולם. זהו איזון עדין ביותר, ועם זאת, זה דבר שידוע לכל מי שאי פעם קרא את 'מנון' של אפלטון. עכשיו, אולי קל לעשות את זה בתחומים טכניים, אבל קשה לעשות את זה בתחומי דעת אחרים. למושג טרור יש יותר מ70 הגדרות שונות במדעי החברה. טרור זה מושג חדש יחסית, או לפחות העניין המחקרי בו הוא חדש יחסית. כמה מושגים שונים אתם חושבים שקיימים לדיכוטומיית השמאל והימין?





הקונספירטור טוען שהמשותף לכל משטרי השמאל הוא הריכוזיות, ולכן הנאצים הם שמאלנים למשל. אני אשמח לדעת אז למה לא רק שהנאצים רדפו ורצחו את הקומוניסטים (הן בגרמניה והן במזרח אירופה), למה הם גם פעלו נגד ורצחו את חברי המפלגה הסוציאל-דמוקרטית של גרמניה? הSPD. הרי הם כולם היו יחדיו בשמאל ורצו ריכוזיות! הנה למה - מדובר סוגי ריכוזיות שונים וברמות שונות וכמובן, למטרות שונות. על מנת לנהל מלחמת עולם צריך אוטרקיה, צריך כלכלה שמסוגלת לספק את כל צרכיה בלי תלות במדינות אחרות ובסחר. הכל הולך למאמץ המלחמתי. האוטרקיה היא אמצעי על מנת להשיג מדיניות כלכלית גדולה יותר. המדיניות הכלכלית הנאצית לא הייתה סוציאליסטית. מדיניות כלכלית סוציאליסטית הייתה שמה את אמצעי הייצור בידי המעמד הפועל. המדיניות הכלכלית הנאצית, הייתה "Expansion through War". כל שאר הסוגיות הכלכליות עבור היטלר היו משניות, והעדויות שיש לנו עליו מציגות אותו כאדם לא קוהרנטי מבחינה כלכלית.

הערך על הכלכלה הנאצית בויקיפדיה אומר את זה (עם מראי מקום למקורות אקדמיים):

He clearly believed that the lack of a precise economic programme was one of the Nazi Party's strengths, saying: "The basic feature of our economic theory is that we have no theory at all."[19] While not espousing a specific economic philosophy, Hitler employed anti-semitic themes to attack economic systems in other countries, associating ethnic Jews with both communism ("Jewish Bolsheviks") and capitalism, both of which he opposed.

אבל חשבתי שכל הקטע בסוציאליזם זה תכנון מרכזי וכלכלה מתוכננת... Well, apparently the National Socialists weren't that socialist after all. עכשיו להחליט שקרל מרקס, הוגה דעות שחי לפני 150 שנה במקרה הטוב הוא הנציג של הסוציאליזם היום זו טיפשות. גם בזמן מרקס היו סוגים שונים של קומוניזם וסוציאליזם שהתחרו ביניהם, והייתה הרבה התפתחות והתרחבות של תפיסות סוציאליסטיות מאז מרקס. פאקינג 150 שנה.





תנו לספר לכם דבר אחד - כל מי שרואה את ההיסטוריה ואת סוגיית הכלכלה הפוליטית בצורה דיכוטומית של קפיטליזם\ליברליזם מול סוציאליזם\קומוניזם הוא אדם לא מיודע. יש מלא צורות של ליברליזם וסוציאליזם שמשרתות מטרות שונות באמצעים שונים, תומכות בערכים שונים ולעיתים קרובות כל-כך מתערבבות אחת עם השנייה שהשם שלהן נהיה לא רלוונטי. סוגיות כלכליות לא מאפיינים על פי השם שלהן.





ומה בנוגע לKKK הדמוקרטים והרפובליקנים ששחררו את השחורים מעבדות? לקרוא לזה אנאכרוניזם זו טעות כי מדובר בפשוט התעלמות מההיסטוריה האמריקאית. אפשר להישאר במאה ה19 ולקרוא לKKK דמוקרטים. אבל היום הם מזדהים עם המפלגה הרפובליקנית. והיום הדמוקרטים הם אלו שמחזיקים את הנר של זכויות האזרח בארה"ב. למה זה ככה? כי במהלך תחילת ואמצע המאה ה20 התרחש היפוך מסוים של המפלגות, כאשר המפלגה הרפובליקנית ניסתה לזכות בקולות הדרום. הרפובליקנים של פעם יותר דומים לדמוקרטים של היום, והדמוקרטים של פעם דומים יותר לרפובליקנים של היום. ישנם הרבה ספרים על כך ואני ממליץ לכם לקרוא.

לגבי הסקיט שהוא שם על הילרי - לקרוא לה "מועמדת השמאל" זה שוב, התעלמות מניואנסים במקרה הטוב. מועמד השמאל הכלכלי בארצות הברית היה סנדרס. הילרי, אם ננסה למקם את התפיסה הכלכלית שלה על ציר בין סנדרס לראנד פול, נראה שהיא יותר במרכז. לקונספירטורים יש נטייה להתעלם מניואנסים ולחשוב דיכוטומית. גם בקליפ שהוא שם - אחת השאלות שנשאלה על ידי הדמוקרטים ("השמאלנים") -

"Some Democrats believe Cilnton changes positions for political expediency; Will she say anything to get elected?"

אבל עבור הקונספירטור שלנו - כל השמאלנים הם סוגדי הילרי, והילרי היא ה-שמאל.





שוב, חשיבה לא ביקורתית בעליל.