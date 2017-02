2/2017

אנחנו נעשים חסונים יותר

נחושים יותר

לובשים שריון מתכת

ויורים אחת על השני מילים

כבר לא חושבים על לוותר

לא משנה עד כמה אנחנו הורסים או מתקנים אחד את השני

We are too far gone in each other

לטוב או לרע.