2/2017

You can never die

"If a writer falls in love with you- you can never die" אני חושבת שזה יפיפה שאתה תמיד תתקיים במילים שלי, קפוא בזמן, עם החיוך והשפתיים הבשרניות והעיניים הנוקבות. שהאהבה שלנו שנכלאת בין צמדי מילים תמיד תוכל להבעיר את העולם כל עוד המשפטים האלה יקראו שוב ושוב. ואולי תעזוב, ואולי תמחק עם חולות הזמן, אולי השם שלך יפרח לי מזכרוני ביום מן הימים ולפעמים אני אזכר בילד היפה עם הסיגרייה בין השפתיים שנשען על הצד השני של הסמטה הצרה ומסתכל עלי עם עיניים נוצצות ורכות ומבט מלא אהבה ומשהו בתוכי ישבר, ואולי לפעמים יתגנבו אלי מחשבות שיתהו אם אתה נזכר בי לפעמים. אולי האהבה שלנו תדעך ותמות ולפעמים תחזור והניצוצות שלה יחרכו אותי, ואולי הזכרונות שלך עליי ימלאו את החזה שלך בכוויות, ואולי נשרף לנצל בכאב של האובדן- ביחד, אבל בנפרד.