2/2017

Yes master

ברוחי כאשר דמיינתי והנחתי איך אני ארשום את הפוסט הזה הוא התחלק לשני חלקים שונים- yes master וyes daddy, שניהם קשורים באנשים שונים לחלוטין באופיים ובתפקיד שהם שיחקו בחיי, ובשונה משאר הפוסטים של הפנטזיות שלי- הם לא קשורים לבן זוג שלי, אני אתחיל בyes master - שכן הקינק של pets אופף מסביבו פחות שערוריה מgirl/boy play- ומשם נזרום, החיים הם דינמיים. כפי שהסברתי בפוסטים קודמים שעסקו בbdsm תמיד נדחקתי אל התפקיד של החתלתולה או הילדה הקטנה, זה תמיד היה "פצפונת" "קטנטונת" "לוליטה" "my sin" - "יש לך פנים של בובה וכל הגוף שלך סקס אפיל" "העיניים שלך ענקיות, כמו של ילדה" "יש לך עיניים פראיות". אני נתקעת בפוסט הרבה כי אני פשוט לא יודעת איך להמשיך ולהסביר עליו, לפני כשנתיים שוטטתי, הודעה מאדם, חבר של חבר של חבר, קראו לו ליאור, אני לא דואגת לאנונימיות כשאני מרחיבה בפרטים עליו- רק אדם או שניים בחיי ידעו עליו, קשר של סקסטיגנ בלבד, ללא מגע, היה לו שיער מתולתל והוא היה גבוה וצנום ושחום ואני קראתי לו צורר- נשמע כמו כינוי מזעזע בהתחלה אבל הוא נשא אותו בגאווה מוזרה- הוא החליט שאני דומה לחתלתולה קטנה ושחורה וסיפר לי על חלומותיו להעניק לי קולר, משם הכל התחיל, לשם הכל זרם, בטבעיות משונה, כאילו התפקיד הותאם לי מההתחלה.

אסור היה לי לקרוא למאסטר בשם אחר, לפעמים הוא היה אוחז לי בפנים ומושך אותן כלפי מעלה ודורש ורק אז יכולתי לקרוא לו "דאדי"- אבל זה אף פעם לא היה יכול להיות על דעת עצמי. הלבוש היה פשוט, זוג אוזני חתול בלויות, קולר עטוי פעמון, חזיה ותחתונים מעוטרים שהיו צריכים לאפשר לזנב שמחובר לקצה הפלאג שהיה תקוע לי עמוק בישבן לנוע בחופשיות, על ספות או מיטות היה אסור לי להיות, תמיד על הרצפה הקרה, אוכלת ממנה, שוכבת עליה, כנועה ומטרטרת סביבו לתשומת לב, לפעמים היה מעביר ליטוף לאורך הישבן שלי, לפעמים משך לי חזק בשיער, הכל תלוי במצב הרוח שלו באותה העת. הוא קרא לי כשנכנעתי ונשכבתי על הרצפה, דורש שאבוא, הייתי איטית מדי והוא משך אותי אליו, מושיב אותי על ברכיו עם הפנים אליו ונושך לי את הצוואר והכתפיים, משאיר סימנים עמוקים ועיקשים בעודי מיבבת וגונחת לסירוגין- מנסה להחליט האם הכאב מענג או שמא בלתי נסבל. הוא הרחיק אותי ממנו במשיכת שיער וכופף אותי כלפי הזין שפעם מתחת לכוס שלי, לקחת נשימה עמוקה לא הספיק והוא תפס בראשי על מנת לתחוב אותו עמוק ככל שהוא מסוגל בגרון שלי, עמוק, יותר ויותר, ההשתנקויות שלי גרמו לו לפרוץ בצחוק ועד שהריאות שלי לא היו מתרוקנות לחלוטין מאוויר הוא לא היה משחרר, הייתי שואפת את מלוא האוויר שיכולתי בשניה שבין השחרור עד שהוא מכריח אותי לצלול חזרה. נשיכות היו בתכלית האיסור, אך לפעמים היה בלתי אפשרי להמנע מהן- שכן האוויר היה מועט מדי או שהגרון צרב מכאבים וביס הגון היה הדבר היחיד שגרם לו להפסיק להכריח אותי להכניס את מלוא חבילתו לגרוני. כמובן שאי אפשר לנגוס במישהו בלי להענש ותוך שניות הייתי מוצאת את עצמי על הברכיים, עם יד אחת הוא היה מחזיק אותי ישרה מהצוואר ועם השניה היה מנחית עלי, הפלקות ארוכות ורצופות ובלתי פוסקות, כאלה שגרמו לישבן שלי לפעום בחום ולהאדים תחתן, עד שהיה משתעמם מהיבבות שלי ומהחבטות ומוריד אותי ארצה, תחת ידיו הכבדות שהחזיקו אותי מטה הוא היה דוחף את הזין אליי, במהירות, ללא התחשבות- עמוק יותר ויותר, מעסה את החזה שלי עם הידיים הענקיות שלו ונותן לציפורניים שלו לחדור לעורי, הייתי מתפתלת, צווחת, מתחננת, זה לא מנע ממנו לסיים, לגמור על הישבן שלי בחיוך, ללטף לי את הראש וללחוש שהייתי חתולה טובה. כשהכרתי את הבן זוג שלי ניתקתי את הקשר איתו, הוא בכה והתחנן, רשם לי מגילות, טען שהוא אוהב אותי, לפעמים אני נזכרת בזה ומגחכת, תוהה אם הוא היה מאוהב בי או ברעיון שלי, בילדה הכנועה שהוא בנה במוחו.



נכתב על ידי חולת אהבה , 1/2/2017 19:29