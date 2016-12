2016 rundown

12/2016

הכלב שעון לי על הגב במיטה וזה חם ומנחם, רק התעוררתי והלכתי לבלוג שמא אשכח לרשום היום פוסט על השנה לפני שאני מתחילה את היום.

אז אני תוחבת את האף בפרווה הארוכה של היצור האהוב עלי בעולם והוא מריח כמו שמפו ומלקק לי את הלחיים ומתהפך לליטופים וזה כמו כל יום ולא מרגיש כאילו השנה הסתיימה לה.

כעיקרון השנה הזו הייתה קשה, מתישה, ואני לא יודעת איך להגדיר אותה.

-הכרתי הרבה חברי נפש, הם אנשים יפים וזוהרים מבפנים והם מקסימים והם חנונים יפיפים מכנסים

-סיימתי את הפסיכומטרי המחורבן (!) ואני אגדיר את 691 כציון מכובד לפעם הראשונה, אף פעם לא חוויתי דבר כזה, זו הייתה חוויה מזעזעת.

-סיימתי 8 בגרויות בהצטינות, עוד חודשיים אשפר את השתיים האחרות ואסיים את ה3 הנותרות. למה אני לא יכולה להפסיק לפטפט על לימודים. יש לי בעיות.

-איחיתי קשרים עם אנשים שהיו חלק גדול בחיים שלי לפני שנים ואלו קשרים חזקים ויפים ואני אוהבת אותם.

-ניתקתי קשר עם אדם שהייתי איתו בקשר on and off במשך שנתיים. אדם שהיה נורא רעיל ופגע בי ארוכות ואני מרוצה מזה והכל בזכות ההיכרות שלי עם אהובי.

-מצאתי את אהובי, מתוך אלפי אנשים נתקלתי בו שוב.

-ניתקתי קשר של 6 שנים עם שתי בנות שהיו חברות טובות שלי פעם והתגלו להיות מזויפות .

-חיזקתי קשר עם שלושת החברים הכי טובים שלי שאני אוהבת הכי הרבה בעולם וכל פעם שדמעה רק נוזלת מהלחיים הם מחכים לי מתחת לבית עם שוקולד וזה מקסים.

-התחלתי מיונים לצבא, נכנסתי לכושר טוב, יש לי קוביות מקסימות, קשרים טובים עם המשפחה, ציונים מעולים, חברים מעולים, בן זוג מקסים, כלב יפיפה, הכל, עם כל הרע, טוב.

מטרות בודדות ל2017

-לשפר פסיכומטרי

-לסיים תיכון

-להתגייס (כאילו יש לי ברירה)

-למצוא עבודה במרץ לאחר שנגמרים הלימודים עד לגיוס בדצמבר

-להחזיק ולטפח את הקשר הזוגי שלי

-להחזיק ולטפח קשרים עם המשפחה והחברים המדהימים שלח.

-ליסוע לחול לפני הצבא

-לא לוותר. לא להתפשר. לא להתייאש