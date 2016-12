כינוי: חולת אהבה

12/2016

BDSM

בהשראת הפוסט של מציצנות מצאתי את עצמי עושה את המבחן הארוך והמייגע של BDSMTEST.ORG ואוי אלוהים טוב, התוצאות שלי יצאו כל כך מוזרות שאפילו הקובץ PDF טרח ליידע אותי שאני מחוץ לסקאלה בכל דבר, האם לפרסם את זה בבלוג היה משהו שדי הרתיע אותי, הרי חשפתי את זה עם אנשים בחיי הפרטיים כששכנעתי אותם לעשות את השאלון יחד איתי והמידע הזה הוא כל כך חושפני, התוצאות לא בהכרח הפתיעו אותי יותר מדי, פשוט לא ידעתי שיש לדברים ספציפיים שאני אוהבת שמות ומונחים (כמו Brat למשל, פשוט הנחתי שאני sub כושל). - == Results from bdsmtest.org == 96% Rope bunny 95% Brat 92% Switch 92% Primal (Prey) 91% Masochist 91% Pet 90% Degradee 86% Submissive 85% Experimentalist 73% Girl/Boy 55% Ageplayer 52% Dominant 48% Rigger 48% Vanilla 42% Slave 37% Exhibitionist 36% Degrader 35% Sadist 32% Primal (Hunter) 32% Master/Mistress 19% Brat tamer 12% Daddy/Mommy 10% Owner 4% Voyeur 3% Non-monogamist - והנה rundown של הטופ 10: - 1.rope bunny- אהבה לקשירות In a nutshell, להסביר את המונח על כל חלקיו זה מייגע, לא משהו שמפתיע אותי, פשוט רמת הנטייה שלי כלפי זה די מרתיעה, אף על פי שזה יותר מתקשר לחלק של הbrat- אני אוהבת להיות כל כך בלתי ניתנת לשליטה שצריך להכניע אותי עם חבלים וריתוק פיזי של הגוף. - 2.Brat- מונח שלא ידעתי, כעיקרון, sub שמאמין ששליטה על ידי הdom צריכה להלקח בכח מאשר להינתן לו על ידי הsub עצמו, הdom צריך להלחם על השליטה על הsub, שוב, אני אוהבת את הריתוק הזה בכח לשליטה, יותר מאשר להעניק את עצמי למישהו. - 3.switch- חלופה בין dom לsub, חוסר היכולת הזה להישאר ברול אחד וקבוע, אני מגדירה את זה בחיי כיותר powerplay- אני אוהבת להיות dom רק על מנת שירסנו אותי חזרה לsub, ואני אוהבת להיות sub רק על מנת להלחם על היותי dom (מוזר? סביר להניח). - 4. Prey- דחף להיות ניצוד, כל מה שקשור לזה נורא חייתי ונורא מתחבר לאינסטינקטים בסיסיים, אני מניחה שזה מתקשר לbrat, לרצון שמישהו ירדוף אותך על מנת לרסן אותך ולשלוט עליך. - 5.Masochist- מזוכיזם, לא מפתיע. - 6.Pet- הבעיה שלי עם זה שזה נמצא כל כך גבוה ברשימה, אני אוהבת kitty play, יש לי אוזניים, יש לי קולר, אחד מחלומותיי הוא buttplug של זנב, אבל לא חשבתי שזה נמצא כל כך גבוה, כן, אני יודעת וכל אדם שאי פעם היה איתי בקשר הוזהר מראש שאני אוהבת רולפליי, הבעיה בקיטי פליי שזה נמצא לרוב גם בחיים מחוץ לחדר המיטות, אני אוהבת את זה רק בצורת מין, שוב מתקשר לרצון לאילוף, אני פשוט חושבת שמכל הpet play - קיטי פליי הוא הכי מעודן, החליפות של הכלבים והרתמות של הפוניס מרתיעים אותי. אהבתי להיות קיטי לכמה שעות עם מישהו, לפנטז על זה בעיקר, אבל להכניס את זה לכל החיים שלי מלבד תלבושת והתנהגות במיטה זה לא דבר שאני אעמוד בו, אני צריכה חופש ושונאת להיענות לפקודות של אנשים. - 7.degradee- רצון להשפלות, שוב מתקשר לי לריסון, לכח, לניסיון לשליטה, דברים שאני נורא אוהבת שמתרחשים עלי בזמן מאבק. - 8.submissive- אין מה להסביר, הנטייה שלי להיות sub גבוהה יותר מdom. - 9.expirimentalist- יש לי נטייה לרצות לנסות הכל על מנת שלא יהיו לי חרטות בחיים, כולל גם מין, אין לי בעיה לנסות דברים, אם לא אוהב אותם לא אעשה זאת שוב, אני מסוגלת לעשות הכל מלבד דברים שכוללים אורגיות, החלפות או גור מתקדם. - 10.girl\boy- (דגש: אין לי Issues, האהבה אל זה לא נובעת מdaddy issues או משהו בסגנון, יש לי הורים מדהימים ומשפחה אוהבת, לא שיש משהו רע בissue פה ושם, פשוט חשוב לי להדגיש שהנטייה לזה לא באה מזה)ץ הדבר הזה הוא הדבר הראשון התחברתי ונכנסתי אליו בקהילת הBDSM, ותפקיד שפשוט תאם אותי, יש לי מבנה גוף צנום ועיניים גדולות והרבה אנשים רואים אותי כנאיבית ותמימה גם ככה, הכל סביב תמימות ודאגה. כאדם שמאוד אקטיבי ולוקח על עצמו אחריות רבה של הצטיינות ועבודה קשה להיות במשחק הD/lg בזמן הדי מועט שהייתי בו עם אחד מהאקסים שלי היה דבר מאוד משחרר, אלו כמה שעות או כמה ימים שאין בהם דאגות, שכל האחריות מוטלת על מישהו שמשגיח עליך, שאפשר לתת לנאיביות ולמשחק תמים להתפרץ וזה מקסים. - התוצאות הפתיעו אותי בהתחלה, בעיקר כי לא חשבתי שהאחוזים יהיו כל כך גבוהים, נרתעתי מעט מעצמי, במיוחד הקובץ PDF המחורבן שמשווה אותך לשאר האנשים שעשו את המבחן וטורח להודיע לך כמה אתה דפוק ולא בסדר, לצערי פחות יש לי אומץ לבוא לאנשים שאני במערכת יחסים עמם ולאמר "היי מאמי, רוצה להיות המאסטר\דאדי שלי?". סתם כי זה נראה לי תלוש מהמציאות כזה והחוסר ידיעה של איך התגובה תתבטא מלחיצים אותי. למרות זאת, מערכות יחסים עם אנשים שאינם dom או switch שנוטים לdom תמיד נגמרו לי די מהר. דבר שאני מודה בו ומקבלת עוד מההתחלה הוא שלמצוא מישהו שיתאים לקטגוריות המושלימות של כל דבר בי יהיה בלתי אפשרי.

נכתב על ידי חולת אהבה , 28/12/2016 15:41