3/2017

Something just like this

את הכי חסרה לי כשאני מתעורר בלעדיך אחרי עוד סקס מטורף שלנו. כשאני צריך גוף לחבק, גב ללטף, צוואר לנשק. כשאני צריך אותך קרובה.