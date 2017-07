7/2017

אז יש לי מחשב נייד חדש, סוס גיימינג כזה ומגניב.

מסתבר שאבא שלי רצה לקנות לי אותו כי 'מגיע לי'.

מה מגיע לי ? מה כבר השגתי שמגיע לי את הקנייה המוגזמת הזו מהכסף שאתה מרוויח ?

למה זה כל כך מציק לי שאבא שלי קונה לי משהו ? (או שכל אחד קונה לי משהו, למען האמת)

ויותר חשוב, למה אני מבואסת פצצות מהמחשב ?

כאילו חשבתי שהוא יהיה טוב יותר, כנראה. וזה מחשב עם מפרט מטורף.

הוא כל מה שרציתי שמחשב יהיה, מלבד זה שהוא מתחמם הרבה הרבה יותר ממה שהוא צריך כשהוא בטעינה (מעל 80 מעלות צלזיוס).

אז אני רוצה לקחת אותו לחברה שיבדקו מה הבעיה של הבטריה, אם יש בעיה בכלל או שהבטריה אמורה להמיס את הרכיבים הפניימיים ואת הידיים שלי.

האמת שזו הפעם הראשונה שאני מקלידה עליו יחסית הרבה, והמקלדת מרגישה נורא נוח. היא מצופה במעין חומר סיליקוני כזה שמונע החלקה ועושה סאונד נורא כייפי למקלדת.

אולי אני פשוט צריכה להתרגל לרעיון של להעביר את כל החיים שלי מלפטופ אחד לאחר. ואני צריכה לסמוך על החדש שלא יעלה בלהבות מה שבינתיים לא קורה.

אולי כי חשבתי שזה ישנה לי יותר, המחשב הזה.

חשבתי שהנה, סיימתי את הסמסטר הזה ואני אחרי תקופת המבחנים, ניתן פול גז בסמסטר קיץ ונרגיש אחרת ויהיה לי את הeye candy הזה לידי בכל פעם שאצטרך אותו.

אבל כהשמוח דפוק נורא קשה לשנות דפוסי התנהגות. גם כשהוא לא דפוק. אבל במיוחד שהוא כן.

בכנות אולי אני שוב בתקופה שנמאס לי בה מהאנשים שמסביבי, החל במכרים וכלה באלה שאני עובדת איתם.

מוצג א'

בעבודה הכל נהיה מוזר כי הבוס שלי בכאסח עם הבוסית החדשה שלי (שהיא סוג של גם הבוסית שלו), האווירה נורא העכירה וחבל כי כבר התרגלתי לבוא ולהתעלם מכל הביצ'יות שמתרחשת שם ואז פשוט, זה קורה. ובגלל שהבוסית החדשה דיי מחבבת אותי, הוא שונא אותי עכשיו. כי אנשים מבוגרים הם בכלל בכלל לא ילדים בני חמש שרבים על הטרקטור צעצוע האדום.

עוד בענייני עבודה, הקולגות מתישים בטירוף. קיבלתי הודעה אתמול מבחור שעובד איתי 'בא לך לעבוד מחר?', אז עניתי בפשטות 'אני עובדת מחר בבוקר'. התגובה הבאה פשוט הגיעה בהפתעה מוחלטת: 'טוב טוב, סליחה ששאלתי. לא לתקוף, תודה בכל מקרה'.

סליחה, מה? אחת מהפעמים שמשאירות אותי חסרת מילים. לא לתקוף? עכשיו לענות למישהו זה לתקוף ?! תכף היה מגיש תלונה למשטרה.

הייתי במעין טרנס של 'לכתוב-למחוק-לכתוב-למחוק' הודעה כי לא היה לי מושג איך להגיב או אפילו איך אני מרגישה באותו רגע. חלק בי תהה אם באמת תקפתי, החלק האחר נעלב, אך שניהם ביחד הגיעו למסקנה שהם דיי עצבניים על העניין. אז פשוט כתבתי שאני ממש לא מבינה איך זה היה לתקוף.

ענה לי 'סתם סתם בצחוק'. כן, בסדר. בוא לא.

מוצג ב'

קיבלתי ציון דיי מבאס בביולוגיה ב', אין לי כוח לגשת למועד ב' כי זה ממש כמה נקודות מאיפה שאני צריכה שזה יהיה, אבל אלו כמה נקודות קריטיות יחסית. לכן, צריכה לשבת לערער על המבחן קודם. למי יש עצבים לערער על מבחן עכשיו? במיוחד שאני בסמסטר קיץ עם מועד ב' אחד כבר בעתיד ואולי שניים (תלוי כמה אני אקבל בקורס שלמדתי אליו בדיוק 3 ימים).

מוצג ג'

מסתבר שהמאמן כושר שלי חתיכת דיק יהודון תאב בצע, כשמדברים איתו על זה שאני חורגת ממסגרת האשראי ושאני רוצה לבטל את המנוי בינתיים הוא מתחיל לצעוק ולהתעצבן וגם לגבות ממני עוד תשלום יום למחרת למרות שאמרתי לו שלא. דיק. אז בנוסף לזה עכשיו אני גם לא מתאמנת.

מוצג ד'

חם לי בארץ הכושיליתחת הזאת וזה מוציא לי את החשק לנשום.

מוצג ה'

ה'חברות' שלי שוב הראו את אותותיהן, כשהרבה מהן פשוט הפסיקו להגיב לי, ואחרות פשוט פרידג'יות למות.

אה וגם אחת מהן (זו מהיום הולדת, 'הנורמאלית') פשוט לקחה את הציון שלה בביולוגיה כשהיא יודעת כמה זה מציק לי שלא קיבלתי כמה שרציתי, וליטרלי ניגבה איתו את התחת ומרחה לי על הפרצוף, בעוד שהיא אומרת 'היה נעים להכיר אותך, את בטח לא תדברי איתי יותר' מתוך ידיעה כנה שזה נושא כאוב אצלי.

The hell I'm going to talk to you again you smug little bitch.

ולחברה אחרת היום היה יום הולדת, והיא טרחה מאוד לנתק לי את הטלפון בפרצוף כשהתקשרתי לברך אותה למזל טוב.

מוצג ו'

עדיין נמאס לי מהתואר הזה ואני רק רוצה כבר להסיר את כל הדאגות האלה, למרות שזה בחיים לא יקרה כי אז יהיו לי דברים אחרים לדאוג לגביהם כי אני בן אדם דפקט שכזה שלא יכול להניח לעצמו לרגע אחד.

מוצג ז'

המוות של צ'סטר בנינגטון השפיע עליי קצת הרבה יותר משחשבתי שישפיע. לא יודעת למה. אולי הסיפור שלו היכה בי קרוב יותר ממה שציפיתי. הוא אמר משפט כמו 'מה שקורה לי בתוך המוח זו שכונה רעה, ואני מחפש דרכים לצאת ממנה כמה שאפשר' ואני מאוד מזדהה עם הדברים שהוא אומר. שהוא לא יכול להניח לעצמו לרגע, תמיד יש את ה'צ'סטר האחר' שצועק עליו מבפנים, שאומר לו כמה שהוא לא טוב מספיק ומציין לו כל פרט ופגם שרק אפשר. אנשים אוהבים לזרוק משפטים חסרי משמעות כמו 'תשתחרר מזה' אבל אני חושבת שרק מי שחווה את המלחמה היומיומית הזו עם עצמו יכול להבין באמת למה הכוונה. להבין שזה לא יכול להיפסק בן רגע. להבין שכל משב רוח יכול להחזיר אותך בחזרה לתוך השכונה הרעה הזו, לגור יחד עם צ'סטר האחר שלא מפסיק לרדות בך.

אז עכשיו אני יושבת לי מול מחשב שעלה הרבה יותר מידיי כסף, תוהה אם כדאי לי לקבל החזר או לתקן ולקבל חדש, וכועסת עליו שהוא לא מתחמם עוד כדי שאני אדע באמת שהוא תקול.

אתה לא יכול להמיס את עצמך יומיים ברצף ואז שאני מאיימת להחליף אותך פתאום להתנהג יפה, שמעת ?! טינופת.

מה שעוד יותר מרגיז זה שהחבר פשוט אמר לי 'אני ידעתי שזה יקרה לך'. כאילו, יודע שאת נאחס ולא מצפה אחרת.

זה מרגיז לשמוע. מצפה לזה. יודע שאיכשהו הכל מתפקשש איתי.

הוא ריאליסטי וצודק, אבל זה מרגיז לשמוע nontheless.

בעוד שידיד אחר (האידיוט) אומר לי 'אני יודע שמגיע לך את המחשב הזה, עם כל הנאחס שאת עוברת'.

שוב, שניהם מאותה נקודת מבט ריאליסטית, פשוט אחד גרם לי לחייך והשני גרם לי לרצות לדפוק לו סנדל במצח.

בקיצור די כבר אפשר שמישהו יקח לי את המוח ויעשה לו ניקוי יבש?