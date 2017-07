7/2017

we don't need no education

דיי עם התואר הזה כבר. לא בטוחה שאני רוצה אותו יותר. נמאס לי מהאוניברסיטה הדוחה הזו שרק הולכת ראש בראש עם הסטודנטים. בא לי להקיא מעצמי ומחומר הלימוד המשעמם הזה כבר, ואני בן אדם שאוהב ללמוד ולדעת. איכשהו הם הצליחו להוציא לי את כל החשק. אני רוצה פיצה ובירה וחיבוק וסרט ופשוט לחיות כאלה חיים כאלה חיים שכיף לחיות אותם ולא חיים מלאי סטרס ובכי ועצבים איפה מזמינים כאלו?