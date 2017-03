but I can pretend

3/2017

אני שונאת נשים.

שונאת אותן. מעטות הנשים שכיף לי בחברתן (ועל כן יש לי מעט חברות, אך כל אחת מהן היא אישה מדהימה שלא עושה לי חשק לחנוק את עצמי עם שקית ניילון). נשים הן מניפולטיביות, מסכסכות, מקטינות, רעות. אם לא הצלחתי לשחק את המשחק שלהן I'm as good as dead. ואני לא רוצה לשחק את המשחק שלהן. לא שלהן ולא של אף אחד. הן לא יגררו אותי לזה. זה לא מעניין אותי. בעבודה אני מרגישה קצת כאילו חזרתי לתיכון. יש את חבורת הבנות המאאגניבות שמדברות על אייל גולן ובגדים, יש את חבורת הבנים שלרוב לא מגיעים לעבודה אבל כשכן מגיעים ממש נחמד איתם, ויש את הבחורה האחת שהצלחתי להתחבר אליה - ואם היא לא מגיעה למשמרת אני פשוט סובלת. תיאור מדוייק של התיכון. שנאתי את הכיתה שלי. פעם 'פקאצות' הייתה מילה חזקה, אז ככה אני זוכרת שתיארתי את כולן. כמה אפשר לדבר על בגדים ושירי פופ\מזרחית בינוניים מינוס ? זה כל כך משעמם אותי והורג לי תאי מוח בתדירות מואצת. חוץ מזה שהן משעממות אותי, הן גם פח בלהסביר לי את העבודה (אני עוד בחפיפה). ואם אני מזכירה משהו על העבודה (לומר משפט כמו 'יו ממש שקט היום') אני מקבלת 10 זוגות עיניים נעוצות בי במבט שנאה ותיעוב, כאילו לפני דקה עברתי ולחשתי לכל אחת באוזן 'את זונה'. אתן מעדיפות לשבת ולדבר 8 שעות על בגדים בלי הפרעה של שיחה אחת בעבודה ?! נדרשת רמת איי קיו של גרביל כדי להעביר ככה 8 שעות. אגב, אני בכלל לא באה בקטע מתנשא. אני פשוט חושבת שכל הניסיונות שלי לתקשר איתן הראו לי שאנחנו לא מדברות באותה שפה. טוב לי יותר בשיחה עם הבנים. בשיחות שלהם יש נושאי שיחה מגוונים ופאקינג חוש הומור (!). אבל כמובן שאני צוחקת מאיזו בדיחה שוב אותן 10 זוגות עיניים ננעצות בי כי הן לא הבינו מה מצחיק או שהן בטוח חושבות שאני מפלרטטת. כי ככה נשים, הכל הוא אמצעי להשגת מטרה. אין כזה דבר לצחוק מבדיחה של מישהו בלי לרצות לשכב איתו. פוסטמות. זה מצער אותי כי אני כן פמיניסטית וכן רוצה בטובת הנשים, אבל אני חושבת שבישראל ההבנה היא נורא פרימיטיבית ורוב הנשים בעצמן שוביניסטיות. (מזכיר לי שיעור אחד בפסיכולוגיה חברתית בו המרצה שלי התחיל לדבר בשוביניזם מוחלט ודוחה, וכיתה מלאה בבחורות מכל הגילאים פשוט הסכימו איתו וגיבו את דבריו. קמתי והלכתי מאותו שיעור, וגם סירבתי ללמוד את הפרק הזה למבחן). ספיקינג אוף נשים כלבות, עוד אישה אחת שעושה לי את המוות (חשבתי שהפסיקה אבל מסתבר שהיא רק מתחממת): אמא של החבר שלי. אתמול באמצע העבודה, החבר מסמס אליי ואומר לי שהוא הוציא דרכון. בלי שהזכרתי לו, בלי שהצקתי, בלי שבכיתי. הוא הוציא דרכון על דעת עצמו (מסתבר שלמתנה ההיא הייתה השפעה חזקה יותר משחשבתי). ממש שמחתי, ובתוך המשמרת הגועלית הזו ראיתי אור בקצה המנהרה. אני מתעוררת היום בבוקר להודעה ארוכה בטירוף מאמא שלו, שאומרת לי שהיא יודעת שהוא הוציא אתמול דרכון וזה לא זמן טוב בכלל והעתיד שלו תלוי בזה שימצא עבודה ואני לא רוצה שיבוא ובלה בלה בלה... זונה. מטומטמת. את רוצה להרוס עוד שנתיים מהחיים שלי ?! זה הזכיר לי שאני בכלל לא כועסת עליו אלא עליה. כי היא הרסה לנו את השנתיים הראשונות. היא שיגעה אותו והרסה לו את הבריאות כל יום, אני זוכרת שהוא פשוט כמעט הוריד לה אגרוף פעם אחת מרוב עצבים. בקטע שהוא עשה 'השתק' על המיקרופון שלו ואני שמעתי את הצרחות מבעד להשתק. לא דיברתי איתה תקופה ממש ארוכה כי כעסתי, אבל כבר כמה אפשר לכעוס אין לי כוח להוציא כל כך הרבה אנרגיה על אבק אדם. ויש לה את החוצפה לכתוב לי את כל הנאום הזה שוב. כמובן שאם אני אומרת לו שוב יהיה פיצוץ מפגר ושוב אני לא אראה אותו שנתיים. אני לא נופלת למשחק המפגר שלך. אני לא מתערבת. הוא מראה סימנים של בגרות נפשית בזה שהוא הולך ומחליט החלטות וסוף סוף מקיים הבטחות. אני לא נוגעת. תחליט אתה אם שווה לך לשמוע לזונה שגרה איתך. אני לא מתעצבנת יותר מהיצורה הזו. בין כה וכה כבר הכנתי את עצמי נפשית לכך שהוא לא יגיע לכן לעולם, ולכן כל צעד שהוא מקיים לקראת ההגעה הזו פשוט עושה לי רק טוב. עניתי לה שאני רוצה רק טוב בשביל הבן שלה, ואני אדבר איתו בקשר לעבודה. בלי עצבים. בלי קללות. בלי רגשות. עובדות פשוטות ויבשות. Come at me bitch.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Hel. , 17/3/2017 12:58