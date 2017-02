עיקרון ההגיוניות

2/2017

ביום חמישי עשיתי את המבחן הכי הזוי שהיה לי, גם מבחינת המבחן עצמו וגם מבחינת התנאים בכיתת המבחן. לא יודעת אם לצחוק או לבכות (למרות שצחקתי, המון).

אני לא יכולה לטעון שלמדתי הרבה למבחן הזה. האמת שממש זלזלתי ולמדתי אולי יומיים בלחץ. אבל כן היה איתי דף עזר שלמדתי אותו לעומק, ובמהלך הסמסטר סיכמתי את החומר ועשיתי את רוב העבודות, מה גם שעברתי על המבחנים לדוגמא וכל השיט הזה.

עדיין כשהגעתי למבחן ופתחתי אותו - פאקינג הלם תרבות. שאלה 1 בעלת י"א סעיפים, ולכל סעיף היה תתי סעיפים (כלומר א' 1,2,3). יש במבחן הזה 6 שאלות (לא כולן גרועות כמו הראשונה אבל רובן עדיין גרועות), כל השאלות חובה, בלי בחירה. הפעם האחרונה שכתבתי כל כך הרבה במבחן הייתה בבגרות בהיסטוריה\ספרות, שם דורשים ממך 2 עמודים כתובים צפוף לתשובה אחת.

עד שאני מתאקלמת ונכנסת לווייב של המבחן, מנסה לתרגל נשימות עמוקות ולשתות את התה שהבאתי איתי, היצור המטונף שישבה מאחוריי פשוט החליטה שהמהלך הכי טוב שלה כרגע הוא לקרוא לעצמה את המבחן לאט בקול רם. אני לא חושבת שיש לי הפרעות קשב וריכוז, אני פשוט חושבת שאני משתעממת מהר ואין לי מוטיבציה גדולה להתרכז במשהו משעמם, אבל כשסכיזופרן יושב מאחורייך במהלך מבחן (והשולחנות צמודים כמו סרדינים בקופסא) אני חושבת שכל אחד היה מתחרפן קלות.

אני מסובבת את הראש ליצור המפלצתי מאחוריי, ודופקת כזה 'שששששש' של המעצבנים בקולנוע. המפלצת לא מגיבה וממשיכה בשלה, במעין טראנס נוראי. החלטתי לאזור אומץ ולסובב את ראשי 180 מעלות, לחדור ביצור עם המבט הכי אכזרי שאי פעם היה לי, ולהוציא עוד 'שששששששששששש' אלים.

אין תגובה. הרגשתי שאני מנסה להתנהג בהיגיון עם יצור מעמקים שלא פגש בני אדם מעולם (ובמיוחד לא פגש סטודנטים בתוך סיטואציה של מבחן).

קמתי לאחת מהדודות ואמרתי לה שאני עומדת להשתגע כי זו שמאחוריי מדברת לקולות שבראש שלה. הדודה אמרה לי שעוד חצי שעה אני אעבור מקום. לא ברור לי למה עוד חצי שעה, אבל נכנעתי לגורלי המר והתיישבתי שוב.

בחצי שעה הזו התחלתי לקרוא את השאלה, ובחיי שהיו שם מושגים שמעולם לא שמעתי. הייתה שאלה אחת כזו (אמיתי לגמרי): 'האם הסיפור עומד בקריטריון ההגיוניות?'

מה? מה זה קריטריון ההגיוניות? מי כתב את המבחן הזה?!

אני מוציאה שאלה לרכזת הקורס ושואלת מה זה, ואחרי כמה דקות התשובה שחזרה אליי היא 'את אמורה לדעת'.

לא יא בת זונה אני לא אמורה לדעת מונחים שהמצאת בעת כתיבת המבחן ! אמן תחטפי איידס של ערפדים.

אני יושבת ומנסה לשכנע את עצמי. 'הגיוני. מה זה הגיוני? היגיון. דברים הגיוניים. מה נחשב לדבר הגיוני? מה שיש לו סיבה ותוצאה. אם יש סיבה ותוצאה זה הגיוני'. וליטרלי כתבתי את זה במבחן תוך כדי שכנוע עצמי מאסיבי וקומץ של not a single fuck was given that day.

אחרי החצי שעה בה השפיות שלי נוזלת לאט דרך העיניים, עברתי מקום וסוף סוף הרגשתי קצת שלווה.

ואז מואזין.

בשלב הזה כבר התחלתי לגחך לעצמי וביקשתי מהמואזין שיתפלל לאללה על המבחן שלי כי אולי זה מה שיציל לי את התחת.

עשיתי מבחן במקום הזה ובשעה הזו כבר כמה פעמים, ומעולם לא שמעתי מואזין - בטח שלא כל כך חזק. ובטח שלא פעמיים (הייתה הפסקה של רבע שעה והוא שב לזמר לו).

כשכל זה נרגע, נשארה לי רק שעה וחצי למבחן. החלטתי שאני לא מרימה את הראש מהדפים הארורים האלה ולא מורידה את היד מהדף עד שיוצא עשן. וכך היה, סיימתי לכתוב בדיוק כשביקשו להגיש (פעם ראשונה שלי שנשארתי עד סוף מבחן), הרמתי את הראש לראשונה מזה שעה וחצי וראיתי שאני בכיתה עם עוד שני אנשים, וכל השאר ריק לגמרי.

קמתי מהמקום, מופתעת שאני מרגישה חולשה ברגליים, והגשתי לדודות את כל הניירת. ראיתי שהדודה ריחמה עליי קצת כי בטח נראיתי כאילו דרסו אותי לפני כמה דקות, וזרקו אותי למערבל או משהו.

אספתי את פקלאותיי באיטיות שכזו כי לא היה בי כוח לעשות תנועות חדות, ויצאתי מכיתת המבחן.

כשצעדתי החוצה הרגשתי כאילו אני חווה את העולם החיצוני בפעם הראשונה. המסדרון היה מואר יותר מידיי, ופשוט הרמתי את הזרועות שלי כדי לכסות את העיניים ומלמלתי לעצמי. עמדתי מחוץ לדלת הכיתה כמה שניות כדי להבין בכלל איפה אני נמצאת ואיך הגעתי לכאן, בעוד שחבורה של אנשים מסתכלים על הבחורה המשונה הזו שמגוננת על העיניים שלה מאורות פלורסנט של מסדרון.

השתרכתי החוצה ועיכלתי את כל מה שקרה.

לא הפסקתי לצחוק במשך כמה שעות טובות, והצחקתי את כל מי שסיפרתי לו מה עבר עליי.

מה שיותר טראגי זה שאני חייבת ציון עובר בשביל לעמוד בדרישות של שני קורסים שנרשמתי אליהם בסמסטר הבא.

שלחתי מייל דוחק לרכזת הקורס ימח שמה, אבל כמובן שהיא לא ענתה לי ובטח לא תענה. היא גם בטח תעשה דווקא עכשיו כשאני חושבת על זה, ותבדוק את המבחן שלי אחרון וגם תתן לי נכשל, סתם לכיף.