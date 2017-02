2/2017

כדור הארץ

מישהו שאל אותי אתמול על איזה כדור אני, אז אמרתי לו שאני על כדור הארץ ושאלתי אם הוא מכיר אופציות אחרות. כנראה שהוא היה כל כך בטוח שאני על כדורים ו'הארץ' נשמע לו כשם של חברת תרופות, כך שבמקום שהוא יצחק מהבדיחה שלי הייתי צריכה להרוס את הפאנץ' ליין ולומר לו שאני לא על כדורים. בתגובה לזה הוא שאל אותי 'למה שלא תקחי כדורים נגד דיכאון?', וכמי שלומדת פסיכולוגיה אני יודעת טוב מאוד שהכדורים האלה הם אשליה בלתי יאומנת שמוכרים לאנשים כדי שאולי במקרה ישתפר להם מצב הרוח. הכדור לא מטפל בדיכאון, אלא בסימפטומים אקראיים שנמצאו קשורים סטטיסטית לדיכאון, אם כי לא בהכרח מתלווים אליו ב100% מהפעמים. אני לא יודעת מה לחשוב על כך, שכאשר אני הופכת לפגיעה ולו במעט האפשרי מתוך מעטה המגן שלי ומנסה להסביר את הקווים הכלליים של מה שהופך אותי ל'כזו' (מיותר לציין שזה היה משפט אחד או שניים מתוך ארסנל שלם של סיפורים, חוויות ורגשות) ההחלטה הראשונה שלו הייתה לשאול אותי על איזה כדור אני. ועוד השיחה הזו התחילה במשפט 'את יכולה לחלוק איתי כל מה שאת רוצה, אני פה לעזור'. fucking helpful am I right? זה לא שכל הכדורים האלה רק ממציאים לנו יותר ויותר תירוצים להתייחס לאנשים אחרים בחוסר הומניות אכזרי, לאנשים פגיעים שצריכים רק מילה אחת טובה כדי שהשעות הבאות שלהם בחיים אולי יהפכו לקצת יותר נסבלים. רק קצת. זה לא שוויתרתי על פסיכיאטריה כי אני חושבת שזה אכזרי להתייחס לאנשים שהם גם ככה שבירים כמו לאשפה, לכלוא אותם ולהזריק להם חומרי הרגעה כדי שאולי יהפכו לצייתנים יום אחד, תחת קורות מתכת ואורות פלורסנט בוהקים. כי אם מזריקים להם חומרי הרגעה האחיות יכולות לצאת להפסקה. זה מתיש לפטם אנשים בכדורים. שיט, אני מתחילה לחשוב שאנושיות היא מיתוס. אז בהמשך השיחה הזו, אחרי שבכיתי על גבי הדפים של דו"ח המעבדה שאני צריכה להגיש מחר וצפיתי בכתמי הדמעות מתערבבים עם כתמי הברזל החנקתי הכתומים ששפכתי במעבדה, פניתי לחבר שלי במעין פנייה נואשת לקצת חמלה אנושית. 'אני רוצה למות', אמרתי. אני דיי בטוחה שהרגשתי כך באותה שנייה, אך לא יכולה להיזכר בוודאות. בתגובה לכך הוא ענה 'גם אני'. גם אתה? וואלה? אחרי שצפיתי בך במשך כל הערב משחק עם ארסנל האידיוטים שברשותך, מתגלגל מצחוק כל שתי דקות, בעוד שאני (הלא מוזמנת לסשן הגיימינג) מנסה לנסח תגובות כימיות מחורבנות? אתה, המתגורר בעיירה פסטורלית בצפון אירופה, בה משלמים לך על חיפוש עבודה שאתה גם ככה לא מעוניין למצוא? אתה, שהמשפט 'אני לא רוצה תואר' יכול לצאת לך מהפה כי עם משכורת של קופאי אתה יכול לחיות שם בכבוד? באמת אתה אומר לי 'גם אני' במעין פשטות מגעילה כזו? כמובן שכל ההטחות האלו עברו לי בראש בעוד שאני בוהה בחלון ותוהה אם כדאי לי לצאת לעשן. החלטתי שלא ומשכתי את עצמי למיטה. וגם סימסתי לו אחרי זה כי מסתבר שאני לא יכולה להירדם בלי קול אנושי הבוקע מהאוזניות המנסות לחנוק אותי כל לילה מחדש. לאזעזל. בנימה זו, שהחודש הזה ייגמר כבר כי אני בטוחה שיום ההולדת שלי הופך להיות סטרייק של אומללות והשנה זה לא יהיה שונה.

