קנאת פין (ישו היה יהודי)

12/2016

אדון ישוע נולד יהודי ומת יהודי.

אפשר להבין בבקשה למה החג שלנו כל כך משעמם וגרוע ועוסק סביב שמן ונרות,

בעוד שחג המולד כל כך יפה ונוצץ ואוכל טעים ומתנות וסנטה מאדר פאקינג קלאוס ?

מה יש לנו ?! אליהו הנביא ?!

אין לו בכלל דמות!

הוא אפילו לא מביא מתנות הוא סתם בא ושותה לנו את היין !!

יהודים יקרים,

אני קוראת לכם להפסיק עם התבוסתנות הזו של 'הם שוב לא הרגו אותנו למרות שניסו ממש הרבה!'

ולהתחיל לחגוג חגים כמו שצריך.

אני במהותי שונאת חגים, אבל הספקתי לחגוג חג מולד עם משפחות נוצריות וזו הייתה הרגשה כל כך אחרת.

כל החגים היהודים שחגגתי עד כה היו מבאסים ומלאי לחץ ו'שיו אלוהים הולך להרוג את כולנו על דברים נורא שוליים כמו לאכול בייקון ולשתות יין שנוצרי פתח'.

אני גם לא מאמינה בשום דת (הקונספט של כל אחת מהדתות לא קוסם לי).

אבל אם כבר חוגגים, אז תחגגו כראוי! קיבינימט!

-

הזנחתי את הבלוג, אבל אני חושבת שאין לי מה לכתוב כל כך.

לא קורים דברים משמעותיים מידיי. עבודה, לימודים, בדידות, לחץ, כרגיל.

אני חושבת שאני לא מביאה את עצמי לכתוב כאן כדי לא להעסיק את הראש יותר מידיי בדברים שחסרים לי בחיים (כמו: החבר שלי שעדיין נמצא בכושיליתחת וחוגג לו קריסמס עם משפחה שלא מוכנה לקבל אותי ואפילו לא הזמינה אותי לחג למרות שלא הייתי באה כי הם בטח היו משתמשים בי כהדום לרגליים, או: חברים שמעוניינים בי).

אז למרות שיש לי מה לומר, לפעמים מעדיפה שלא.

אני נורא עייפה לאחרונה.

אולי זה החורף שגורם לי לרצות להתכרבל במיטה, ואולי זה בגלל שהפסקתי את הגלולות כי גיליתי שטסטוסטרון זה ממש נחמד ואסטרוגן קצת פחות.

יש לי בחילות וcraving מוזרים כמו אישה בהריון.

אמא שלי צעקה עליי ואמרה לי שאם אני לא אקח אסטרוגן בקביעות אני לא אוכל להיכנס להריון בעתיד ויהיו לי בעיות.

אבל, למי פאקינג אכפת בגיל הזה. זאת בעיה של אני העתידית.

וחוץ מזה אני לא הכי בטוחה שבא לי להיכנס להריון. אני בטח אהיה אמא ממש גרועה.

וזה 9 חודשים של סבל וכאבים והשמנה. ואז בסוף ה9 חודשים האלה יוצא ילד שאת צריכה לדאוג לו לכל החיים.

that gives me the creeps.

בנימה ספק ממורמרת זו,

הפי פאקינג הולידייס.