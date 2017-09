9/2017

מחשבות על אנשים

יין, אש בתוך אח, מוזיקה שחודרת לי לגוף

"its time to let go" זה חלק מהליריקה של השיר



אני כועסת על עצמי על כך שחשבתי עלייך כל היום

כועסת שאני עדין כותבת עלייך בגוף שני

החלום הזה פשוט עשה לי לג בראש....



עכשיו השיר התחלף למשהו עם"im trying to forget you"



זה נדמה לי שיש כלכך הרבה אנשים בעולם הזה אבל כולם פשוט מתעסקים באותו החרא.

אנחנו קוראים לעצמינו the most intellegent species או משהו כזה, כי לכאורה אנחנו יכולים להכיל רעיונות במוח שלנו שמתרחבים מעבר לאוכל, מחייה, רבייה והשרדות כמו החיות האחרות.

אני אומרת? הן אלה שעושות את זה נכון... החיות.

החיות מתעסקות במה שחשוב באמת... אנחנו סתם. באמת סתם.



היום במקלחת תהיתי

איזה זן יהיה פה אחרינו?

האם הם ידעו שהיינו פה פעם?

האם הם ידעו מה עשינו? (בושות)



ראיתי סרט היום על ילד שנולד במארס וכשהוא הגיע לפלנטת ארץ הוא העריך כל דבר הכי קטן בה, הוא רקד מתחת לגשם והוא נדהם מתולעת. זו רמת ההתלהבות שאני רוצה שתיהיה לי תמיד בחיים.