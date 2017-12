מלאו כאן את כתובת האימייל

12/2017

bird flew by

Bird flew by And wondered, wondered why She was wise enough to stay up in the sky From the air she could wonder For the reason What's the point of a year Or a season Your life flies away As the night turns to day If you start once to think Your hair will soon turn grey But one would like to wonder For the reason What's the point of a year Or a season The list of fallen stars And crumbled, broken hearts Comes from a need To play so many parts But one would like to wonder For the reason What's the point of a year Or a season The wind and the rain Shook hands again Untouched by the world They managed to keep sane They were able to wonder For the reason What's the point of a year Or a season Bird flew by And wondered, wondered why She was wise enough to stay up in the sky From the air she could wonder For the reason What's the point of a year Or a season אני רק רוצה להתנצל, שוב ושוב, על שאני לא יודע יותר טוב ושמגיע לך טוב יותר. הלוואי ונמצא לנו בית עם גינה במהרה ונצליח להתגבר על המכשולים הכלכליים המתסכלים האלה, או שלא. אולי נחייה ללא חשמל! אולי נמציא ארנונה ברת קיימא! אולי נאכל רק דגן ירק וקטניות! וביצים- אולי נגדל תרנגולות? עץ לימונים, עץ תפוזים, ונשקיע כספנו רק בטיפוח הגן. נמצא מעט כסף מידי פעם בכיס ונמציא משהו. אולי ההורים שלי יטפלו במימון חינוך ילדינו? מתיש, כנראה שנצטרך לקפוץ למים העמוקים ונחנק תקופה עד שמשהו יתאזן. משהו יתאזן במהרה ! אנחנו כאלה, כשאנחנו ביחד. אה ולהת' ישראבלוג

נכתב על ידי חִתַּי , 10/12/2017 01:59