4/2017

סבא שלי מספר איך הכעס שלו הציל אותו בבית החולים וגם במידה מסוימת האיר אותו לכוחות פנימיים. עיניו התכולות בוהקות ושיערותיו הלבנות דקות, מבריקות וחלקות בגליותן. שפמו נדמה ששמר על צבע שיערו המקורי הצהבהב-אדמדם אך כנראה שאלו הסיגריות- אם כי מתחבאים להם שיערות שחרחרות בזקנו. הוא מספר לי על אשפוז בבית החולים, בו הוא מקבל תג ליד ובכך מופשט מאישיותו על מנת שהרופאים יוכלו להשתמש בגופו כרצונם, בחוסר יחס לאישיותו ולמהותו האמיתית בהתנהלותם. הוא מספר על איך כשהרופאים לא הצליחו לעבוד מולו הוא החליט, מתוך כעס, "fuck it, I'll do it me self" כמילותיו, ובכך גייס את עצמו למאבק בקשיים הגופניים ורתם את גופו לריפוי העצמי, לשם הליכה ולשם חיים. בכך הוא הבין שהאחריות לריפוי היא עליו בלבד ושהרופאים-שכנראה עובדים יותר מידי- לא נותנים את היחס לאספקט החשוב הזה. כך הוא למעשה הבין שהאשפוז ותהליך הריפוי צריך להיות עצמי, כלומר בעל נוכחות המטופל, הנרפא, הוא צריך להיות מודע והתהליך דורש התמודדות ולא יכול להיות 'בהרדמה עד ריפוי'. יש הכרח לעבור דרך קושי.

בכל אופן נגמרו לי המילים, אני רעב ואני צריך לחזור ללמוד.

המוות מאפשר חיים

החיים מסתיימים במוות

המוות פונה לאדמה כמתוך געגוע

החיים פונים לשמיים כמתוך געגוע

האדמה מקבלת באהבה את הגשם, את החיים שהתאגדו להם כחלקיקי אדים צפופים, מהעננים

השמש, מפזרת את אותה צפיפות, מזמינה את החיים בחזרה לשמיים, לעננים

המים אינם החיים, אך נדמה לי שהם עוברים דרכם.