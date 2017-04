If you don't program your mind, your mind will be programmed

כינוי: Soft Pink Kitty

המבחן בלינארית הלך בסדר. ידעתי את משפט המימדים ממש טוב, כי הסברתי אותו לעצמי 3 פעמים. ידעתי גם את ההוכחה השנייה. בחלק של התרגילים ידעתי את החומר אבל השאלות היו קצת שונות ממה שעשיתי ובגלל test anxiety לא יכולתי לחשוב כל כך clear. היום היה לי את המבחן בתכנות. כתבתי את 3/4 תוכנות ממש טוב לטעמי וגם בדקתי שהן עובדות. אבל נכשלתי בחלק של שאלות כששואלים "מה הדבר הזה מדפיס". אני מקווה שאעבור את המבחן ולו רק בשביל הרגשת הבטחון העצמי שלי. הטעויות שלי בלמידה למועדי א' וכן גם למועדי ב' היו the following: 1. בשנים קודמות הייתה לי בעיה להצליח בלימודים כי קשה לי להכריח את עצמי לשבת וללמוד. השנה לא הייתה לי ברירה אלא לשבת וללמוד כי אני כל היום בספרייה. אבל אני מבינה עכשיו שהרבה זמן שבזבזתי על הלמידה לא היה הניב פירות. הלמידה שלי לא הייתה אפקטיבית. ניסיתי לשנן חומר במקום להבין אותו, וכשלא הבנתי משהו, עברתי הלאה. 2. בלמידה למבחן עצמו: ישנן רשימות של משפטים שיכולים להיות במבחן שעוברים משנה לשנה. במקום ללמוד את כל המשפטים ברשימה הארוכה הזו, ולאבד זמן על משפטים שלא דיברנו עליהם בכלל, הייתי צריכה פשוט להסתכל על מה כן דיברנו ואילו משפטים הזכרנו בכתה או בתרגולים. בלינארית, המשפטים קצת מוזרים לטעמי, לכן היה לי קשה לזכור את דרך ההוכחה עבורם. באינפי, זה יותר טוב (אך יש גם יותר משפטים). 3. אני חייבת לקחת מוטיבציה ולהכניס לעצמי יותר אנרגיה. אולי זה אומר ללכת לחדר כושר, אחרי שהלכתי והתמדתי וזה היה הדבר שגרם לי להרגיש חזקה ומוצלחת, הפסקתי ללכת כמעט לגמרי השנה כי הייתי לחוצה מהלימודים. אבל הייתי יכולה ללכת אם הייתי מבלה פחות זמן קוראת שטויות בפלאפון או רואה סרטונים ביוטיוב. זה פשוט מטופש. זה בטוח אומר לאכול יותר טוב, כי בדיקות הדם שלי ממש גרועות. אי אפשר לצפות ממכונית עם 1/10 מיכל דלק לנסוע מוושינגטון לקליפורניה. אי אפשר לצפות לקבל ציונים גבוהים בפאקינג תואר במתמטיקה/מדמ"ח כשהגוף שלי בקושי מקיים אותי כשאני סתם שוכבת במיטה. אני חייבת להפסיק לרחם על עצמי ולעשות את מה שטוב בשבילי. האם אעשה משהו עם עצמי? האם אשאר אנדר אצ'יוורית עם פונטציאל מבוזבז?

