כינוי: Soft Pink Kitty

בת: 22







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 4/2017 3/2017



Soft Pink Kitty22RSS: לקטעים

4/2017

being present in your body

הקשבתי היום לספר של Eckhart Tolle באוטובוס. הייתי בפרק שבו הוא דיבר על כך שאנחנו צריכים להתחבר לגוף שלנו. הרבה דתות כמו נצרות ראו בגוף האנושי משהו מלוכלך ולא מוסרי, כי הוא בעצם החלק החייתי שבנו. גם בסיפור של אדם וחווה הם בעצם נהיו אנושיים עם כל החסרונות בכך כשהם שמו לב לגוף שלהם. אבל הגוף הוא חלק בלתי נפרד מאיתנו לכן אי אפשר "להפתר" ממנו. צריך להרגיש אותו ולהתחבר אליו ולהקשיב לו. ולמען האמת הגוף זה אנחנו. זה קצת משוגע שאני לפעמים חושבת על המוח שלי כגוף נפרד ממני, למשל כשאני רוצה לעשות משהו והמוח שלי פשוט לא נותן לי (social anxiety). אני מניחה שזה לאו דווקא המוח אלא כל המערכת הגופנית שלי, שהתרגלתי שדברים מסויימים גורמים לי לפחד אי ארציונלי, וברור שהגוף שלי לא רוצה עכשיו ללכת ולעשות משהו כשהוא מפחד מזה. רוב הזמן אני באמת לא מודעת לגוף שלי. המוח שלי מוצף מחשבות כמו swarming bees ורובן לא מועילות לי. אבל אם אני מנסה, זה יחסית קל לחשוב על זה שאני יושבת או עומדת ולהרגיש את השרירים שלי ואת היציבה שלי. זה גורם לי יותר להקשיב לגוף שלי ולהרגיש יותר רגועה כי זה מחזיר אותי לקרקע מתוך המערבולת החרדתית שיש לי בראש 24/7. הקול של Eckhart ממש נחמד וכל מה שהוא אומר makes sense. הוא גם אמר שאפשר לקרוא לאנרגיה/וואטאבר באיזה שם שבא לנו, שיש אנשים שיש להם קונוטציה שלילית עם השם "אלוהים" למשל, וזה כמוני כי אני אתאיסטית. אני לא מרגישה שיש איזשהו higher power מהסוג שבאמת אכפת לו ממך ספציפית. זה קצת מתנשא מצד בני אדם לחשוב שאפילו אם היה מישהו כזה מגניב וכל יכול הוא היה מבזבז את הזמן שלו להסתכל על מה *אתה* אוכל. המורה הכי טובה שהייתה לי כנראה היא הייתה מורה לתנ"ך בחטיבה. היא לא האמינה באלוהים וזה היה ממש שקוף (ומגניב). היא אמרה שאפשר לראות שתנ"ך נכתב ע"י אנשים, שזה משהו ידוע וכמובן מי שמאמין באלוהים יש להם פירושים גם לזה כדי לתאם את זה לגרסת המציאות שלהם. בכל מקרה, אני לא מאמינה באלוהים שאנשים המציאו אבל אני מרגישה ואני רואה שמשהו כמו הטבע או הuniverse זה משהו ענקי ומפחיד ויפה ויש בו חוקים מסויימים, חוקי פיזיקה או איך שלא נקרא לזה. וזה כן נותן לי איזשהו רוגע כי אני יודעת שמאחורי כל הדבר הענקי הזה יש איזשהו structure. אולי זה מה שגורם לאנשים לאהוב מתמטיקה ופיזיקה ואסטרונומיה. קראתי שרוב המתמטיקאים המפורסמים האמינו באלוהים. אני חושבת שהם התאימו את המילה אלוהים לstructure הזה וכמובן התאימו את עצמם קצת לאלוהים הנוצרי שכל שאר האנשים מאמינים בו, כי זה יותר קל מעכשיו ללכת ולהמציא דת חדשה.

קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Soft Pink Kitty , 2/4/2017 17:05