אבל. טרגדיה.

7/2017

לפני כמה שנים, מכרה קרובה (או חברה רחוקה) שלי עברה טרגדיה נוראית שהכתה תדהמה בכל המדינה.

הסיפור הזה דובר בכל הארץ , איכשהו בני אדם מאד אוהבים להפוך טרגדיות של אחרים לשלהם.

יצא לי לחשוב על זה קצת לאחרונה, איך אנחנו אוהבים to make it about ourselves.

לספר לכל מי ששואל או ניקרה בדרך איך הסיפור הגדול הזה, שכולם מדברים עליו, איכשהו קשור אלינו, "כן , אני מכירה אותה!

היא חברה" , כיף להיות מרכז העניינים, לקחת חלק בטרגדיה שכלל אינה שלנו, כדי לקבל את כל תשומת הלב הזו.

יש בנו את הצורך הזה, להיות באמצע, מסמר הערב, לקבל חיבוק שבנינו? לא כל-כך מגיע לנו. תנחומים שאנחנו לא כל-כך צריכים.

ומצד שני, כמה נעים זה להגיע לבית שלך, למשפחה האהובה שלך, להיכנס למקלחת ולשטוף מעלייך את כל הלכלוך והאבל האלו,

את כל הרוע. כמה אתה מודה שבעצם, למרות שאתה כל-כך רוצה להיות חלק, כדי להיות במרכז העניינים ולקבל את יחס הציבור,

זה לא באמת כל-כך קרוב אלייך, שזה לא באמת שלך. האבל הזה שנדבק לי לעור, ישטף וייעלם ביחד עם המים והסבון של המקלחת

החמה והעוטפת, אותו אבל שהיא? לעולם לא תוכל באמת לשטוף, כי זה שלה. זה באמת שלה.

כתם ששום חומר ניקוי שבעולם לא יצליח להעלים. זה שלה ואיך שהיינו רוצים להתחלף איתה, שכל העולם סבב סביבה לפרק זמן

די ארוך, (היא הופיעה בטלוויזיה מס' פעמים, חדשות, תוכניות אירוח), אנחנו בשקט מתפללים ומודים , איזה מזל שזה לא באמת אני.