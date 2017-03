כינוי: the anonimus lady in blue

restart

מתחילה מחדש רעננה יותר ממוקדת יותר שלווה יותר שקטה יותר " לאסוף את הדברים שהם שלי ואל תפסיקו בגללי יכול להיות שזו הרוח שתיקח אותי לאן שהיא תלך אולי רוצה שאחייך ומי יודע כמה הסתובבתי בעולם שלא נתן לי כוח בין קירות שלא נתנו לנשום כל כך הרבה ללכת והעולם אליו אני נמשכת מזכיר לי שתמיד הייתי קצת אחרת.. כל כך הרבה ללכת והמקום אליו אני נמשכת יהיה מקום שבו השמש תעלה רק בשבילי.. לחפש את הטעם הנכון לגלגל על הלשון והמתוק הזה הוא כל מה שנראה כמוזר ולא ברור כמתקן את השבור ולדעת שכמעט הגעתי.. האמת שלי גם היא תגיע עם הזמן אני אבין הכל " אני אוהבת את השיר הזה :) ליווה אותי המון בחיים, במיוחד ברגעים וצעדים קריטים שעשיתי (מעבר דירה והחלטות גורליות בסגנון הזה..) יש משהו כזה ששמעתי עליו פעם היא קראה לזה 'נרטיב' או משהו בסגנון וזה הסיפור שאת מספרת לעצמך אז בואי ונתחיל לשכתב אותו טיפה שיהיה קצת יותר לטובתך קצת יותר בונה קצת יותר תומך קצת יותר 'מעצים' קצת יותר מטפח קצת הרבה יותר מחזק. קודם כל נתחיל בזה שעכשיו יש לך את החופש שלך לבחור ולעשות את מה שאת רואה לנכון. ואם ניסית וראית שבחירה מסויימת אינה עובדת- אל לך 'להכות על חטא' מה שהיה היה או במילים אחרות, "מה שהיה- תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה..מה שאבקש, בעולם כזה, תן לי את היום הזה :)" האופטימיות הלכה לאיבוד קצת בזמן האחרון תוצאה של שחיקה ולחץ וחרדה ועוד שיט בסגנון הזה אבל..איך מישהו אמר לי אתמול? darling, shit happens.. קורה קרה בואי נאסוף את השברים ונתחיל לתקן לשפר לקדם לצמוח לאהוב לחיות זה הזמן שלך 'להחליף תקליט' דארלינג קחי לך את הזמן שאת צריכה עכשיו לכתוב את הסיפור מחדש ולוודא שהוא יהיה כתוב כמו שאת רוצה כמו שמגיע לך כמו שאת ראויה לו כמו שאת חולמת ותזכרי תמיד תמיד את יכולה את י-כ-ו-ל-ה לעשות את זה כי את יכולה לעשות הכל וכל אחד יכול לעשות הכל הכל אפשרי ואני באמת ובתמים מאמינה בזה. ויש ימים שאני רואה את זה יותר יש ימים שבהם אני לא מצליחה כל כך לראות אבל דארלינג הגעת עד לפה את כל כך, אבל כל כך מסוגלת ליותר מזה חבל שנכנסנו לביצה הזאת אבל היי אם אני כבר פה ו'שיט האפנס' אז יאללה בוא נחגוג את זה כי...וואלה זה כיף זה כיף שיש לך הזדמנות להוכיח מה את שווה זה כיף שיש לך את הזכות לקדם ולשפר את המצב שלך באמצעות מאמץ מודע ואמונה ביכולת אז.. דארלינג שיט האפנד אבל המופע חייב להימשך :)

