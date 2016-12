כינוי: the anonimus lady in blue

שנה טובה אנשים

" היא אמרה לי תראה

החיים די קלים

נשכור לנו חדר בדרום תל אביב

ונחיה כמו גדולים

ונחיה מדקה לדקה

נמצא עבודה זמנית לא רצינית

וגם נחתום בלשכה

אולי גם תמצא איזה נושא לכתיבה

לא משהו עמוק משהו מתוק

סיפור אהבה

עם המון מטאפורות

עם המון דימויים

הגיבור יהיה שיכור

כמו שאתה בחיים



יש כאב יפה שעובר מהר

כשאני רוצה לא להיזכר

איך אני עמדתי שם

איך אני אמרתי לה

ככה את יפה

זה מה שאת צריכה

זה מה שאני רוצה

וככה זה יהיה.



זה קרה בסתיו של השנה שעברה

הוא יורד כמו מכה אפורה על העיר

אני זוכר שהיא אמרה

אני זוכר איך הכל התפורר

אולי את זוכרת

מה את אומרת

מה את אומרת עכשיו

אולי גם אמצא איזה נושא לכתיבה

לא משהו חשוב משהו עצוב

סיפור אהבה

בלי מטאפורות ובלי דימויים

הגיבור יהיה שיכור

כמו שאני בחיים

" שיר מדהים. ואני חושבת שהליריקס שלו כאן לא מתקרב אפילו כדי להכיל את העוצמות שמאחורי המילים שלו. ואני צריכה לעבוד על איזה משהו עכשיו, אבל פאק איט, בא לי לכתוב רגע. שהעולם יחכה. אני בחורה דרמטית. מאוד. אולי יותר מדיי לפעמים. לפני שנתיים וחצי בערך (אולי אפילו שלוש..?) השתתפתי במחזמר כלשהו. הייתי אחת מה-7 תפקידים הראשיים שם.. ונהניתי מכל רגע :) הלשנן-טקסט-עד-שהוא-יוצא-לך-מהאוזניים, האיפור והתלבושות שלפני, הדקה-וחצי להחליף בה בגדים לקראת הסצינה הבאה... כל סצינה היא עולם ומלואו. הלהיכנס-לדמות הוא החלק האהוב עליי :) אני מתחילה להרגיש את הדמות חיה ונושמת under my skin.. כשאת 'שחקנית' זה מקנה לך כביכול את הפריווילגיה לacting out, ז"א, להביע את כל מה שעובר עלייך באמצעות הדמות. כי כשאת משחקת מישהי אחרת זאת כביכול לא את, אז את יכולה לעשות מה שבא לך בערך..את יכולה ללחוש, את יכולה ללטף, את יכולה להיפגע ואת יכולה להגיד את זה ולהעביר את זה בנימת הקול ושפת הגוף שלך ("להחיות" את הטקסט היבש..) בחיי היומיום אין את הפריווילגיה הזאת. אני לא יכולה לקום בבוקר ולהחליט שאני פתאום 'משחקת את יוליה' לכמה שעות (סתם זרקתי שם של דמות מוכרת, תכלס אין לזה קשר לדמות שהייתי, אבל מספיק קרוב כדי להעביר את הנקודה..) איך הגעתי לזה פתאום...? אה , כן. שלפעמים להיות דרמטית בחיי היומיום לא נתפס בצורה טובה. אנשים אוהבים סטטוס קוו. רוגע. שקט. שלווה. מי לא? אבל.. זה משעמם אותי..:\ זה מייבש נורא.. אני רוצה לקום בבוקר ופשוט 'לתת שואו'..לא בקטע קיצוני ומוזר של להתחיל לעשות סצינות בחיי היומיום שלי, אבל כן, הייתי שמחה אם הייתה לי את הפריווילגיה להעביר דברים באמצעות משחק.. זה היה יכול לעזור לי להבין סיטואציות בחיים (כסצינות) בצורה הרבה יותר טובה, ולפרש אותן נכון יותר. בררר. יותר מדיי דברים שצריך לשפר. צריכה לשים לב יותר לתגובות שלי, שלא יהיו קיצוניות מדיי, הרי בכל זאת, סיטואציות בחיים הן לא סצינות על בימת התאטרון, אז אין טעם להקצין דבים שמה, הקהל לא צריך לעצור את נשימתו לרגע או משהו כזה. אבל היי, יהיה נחמד אם תצליחי לחלץ קצת מחיאות כפיים בסוף ;) נקודות לשיפור: *תלמדי לשתוק בחברת אנשים מסויימים. לא על כל דבר צריך להגיב, ויש אנשים שלא יראו את התגובות שלך בעין יפה. חבל עלייך. משעמם לך? תביימי איזה מחזה בראש שלך. שמה מותר 'להתפרע'. במציאות כמו שהיא עכשיו זה פחות זורם. את צריכה לצבור לעצמך נקודות זכות איכשהו, כרגע את בגירעון קל. איך עושים את זה? * תקראי איזה ספר או שניים על גישה נכונה, זה יכול לתרום לאווירה טיפה. *חידה שצריך לפתור: ה'מאבק' שלך להוכיח את עצמך לעולם. אולי זה נובע מחוסר סבלנות לפעמים, או מתחושה ש"הנה, עשיתי את זה, תראו אותי". זה לא במקום. בכלל. תבררי עם עצמך - סיימת משימה כלשהי? יופי. יש אחרים שלא סיימו. קומי ותני להם יד. אבל יש עוד משימות, נכון? כן, אבל את צריכה להבין שיש איתך עוד אנשים. צוות חזק הרבה יותר מאחד. ובשביל להשתייך לצוות, נדרשת עבודת צוות. ואחד תלוי בשאר.. הבעיה היא שאת חושבת לפעמים שאת באה לעזור, אבל הגישה שלך פשוט לא נכונה. הממ.. מה עושים במצב כזה...? נראלי עדיף שלא לעזור בגישה לא נכונה. תשני את הגישה שלך - תוכלי לעזור בכיף. כשאת באה בגישה של "יאללה בואו נתקדם כבר, תראו עוד כמה נשאר לעשות.." זה בכלל לא מוסיף, להיפך. אז כן, הספק זה חשוב והכל, ובזה אנחנו נמדדים בסופו של דבר. אבל היי, האם הספק הוא סיבה מוצדקת בשביל לפגום באווירה טובה? ממש ממש לא. עדיף 'לקבל על הראש' כצוות, אבל עם חיוך, מלהגיע לדד ליין עם הלשון בחוץ. תשתדלי לזכור את זה.. כתיבה לוקחת זמן, זה נכון.. אבל היא עוזרת להבין דברים, אז אולי היא שווה את זה.. הלוואי ואצליח ליישם. שתהיה שנה טובה ונפלאה.. :)

