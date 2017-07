הזמבר המעסה

7/2017

זה עוד פוסט בסדרת מאמרים שבה אני מספר על כול הזמברים שפגתי.





את זה הזכרתי בפוסט על כישורים שיכולים לעזור ברשימה הבסיסית. הוא מהמיוחדים באמת. יש לו כמה תכונות שעושות אותו מה שהוא אבל הכי חשוב זה מה שהוא בפנים ,לא האופי התפיסה עצמית שלו.





המוצא שלו רוסי או מזרח ארופאי סלבי כלשהו, כך שיש לו יתרון שפה וגישה לנשים דוברות רוסית יפיפיות וזורמות. מבחינת מראה אן לו הרבה מזל הוא נראה כמו גרמלין או טרול. גם מבחינת גובה הוא יותר גרמלין מטרול, נמוך מאוד. השער שלו ארוך ואני תמיד זוכר אותו מבולגן או מנופך (כמו בובת טרול).





אבל הוא זיין שתיים מהאקסיות הכי יפות שלי (ונראה לי עדיין מזיין אותן מדי פעם בשנה) ובין הזיינים הכי גדולים שפגשתי. הוא גם לא מסתיר כלום מאף אחת או אף אחד ונראה לי שמכור למין או לכיבוש נשים כי הוא מנסה לזיין כמה שיותר שזה גם לא רגיל אצל זיינים. בד"כ הם לא יהיו כאלה רעבים או ישקיעו יותר מדי מאמץ בלהסיג זיונים ועם כול אחת (להפך הם יחפשו בדרך כלל את הכי יפות לזיין).





הוא ממש לא הזיין הקלאסי רחוק מזה. הוא כן שמוק לא קטן וכרגיל פחות נחמד לגברים ומנסה לתפוס גובה על מי שאפשר במיוחד עם זה גבר נחמד שאפשר לעשות ממנו צחוק.





ההכרות שלי איתו היא רדודה מאוד לא ניהלנו שיחה של יותר מכמה דקות או כמה מלים. הכרתי אותו הפתעה הפתעה דרך נשים שזיינתי.





הוא הדבר האמיתי למי שתוהה הוא כול כך טוב שאפילו אני זיינתי בבית שלו מישהי וישבתי ליד הבת זוג שלו בסלון כשהיא חצי ערומה אחרי שחזרה מסטוץ...

נתונים יבשים וכדומה:





אני לא מכיר את ההסטוריה שלו כול כך טוב אבל יש לי תחושה שכול הסיפור שלו התחיל מהחברה האמריקאית שלו. הם ביחד שנים בזוגיות פתוחה או פוליאמוריה (אבל בתכלס הם בעיקר מזיינים אנשים אחרים).

מבחינת נדל"ן זיונים הוא גר בדירה שכורה בתל אביב ליד תחנת רכבת...אני אישית יודע כמה קל להגיע אלו. המיקום הזה לבד יכול להסיג זיונים לבחור שמתחיל עם כול דבר. אבל לגיבורנו יש עוד הרבה כלים בארסנל.





מבחינת מקצוע הוא מעסה מקצועי או מסזיסט...זה לבד יכול להסיג לבן אדם הרבה זיונים והוא מציע לכול אחת מסאז והן בדרך כלל מסכימות ומורידות את החזיה (ואת שאר הבגדים בסוף) אני עד לזה.





הוא חלק מהקהילה הפוליאמורית. הרבה מהאנשים שם הם חולי סקס וחולקים את הבנות זוג שלהם...ואני מתערב שלפחות כמה חרמנים (עם לא הרבה) עשו איתו החלפת זוגות רק כדי לזיין את החברה האמריקאית שלו שעושה לפחות סטוץ אחד ביום.





הוא גם חבר בקהילה הפמניסטית להטבית (בעיקר הגאנדרקווירים וכדומה) אבל הוא סטרייט לחלוטין את זה אני יודע בוודאות מהרעב שלו לנשים והתחרותיות שלו עם גברים (אחרת לא היה כזה אגרסיבי כלפי גברים) הוא גם בטוח מכיר את הזמבר מהפוסט הקודם (לפחות הם נפגשו פעם או פעמיים) ועוד יותר בטוח מכיר את הידידות שלו שהזכרתי.





אני יודע שאירח בביתו ארוע סאדו מזו אחד לפחות...כה הוא מכיר גם את הקהילה הזו ואני בטוח שביקר בדאנגן כמה פעמים. לבוש לדאנגן זה יש לו.





מבחינת נתונים יבשים יש לו את זה אבל ההצלחה שלו לדעתי זה האופי שלו.

הטבע של המפלצת (או קווי אופי והתנהגות):

הוא לא מפלצת בעיני זה רק תרגום גס של "the nature of the beast".

הוא שחצן ומנופח בעצמו. הוא מאמין שכול אשה רוצה אותו יש לו אמונות פנמיות חזקות מאוד שהוא גבר שרמנטי וחלומה של כול אשה .

לא כשה כי יש לו הוכחות פזיות שהוא גבר נחשק. אבל המנטליות הזו עוזרת לו מאוד. יש לי תחושה שהיה לו את זה גם לפני האמריקאית המקצוע והדירה שלו. שכול אלא הם רק עזרים וקוסמטיקה (שלא תחשבו לרגע שבשביל אחד כזה החברה שלו זה יותר מכלי).

התפיסה שלו של נשים היא גם רדודה. כן הוא משחק אותה מתחשב ורגיש והן חושבות שהוא קול וכו (הוא השקיע גם בללמוד לדבר עם נשים בסגנון שלהן). אבל לא נראה לי שהוא רואה בנשים כיותר מכלי קיבולת לזרע שלו ויצרים שלו.

הן מרגישות את זה שהוא לא סמרטוט ומתרפס אליהן כמו אחרים להפך הוא מאמין באמונה שלמה בערך שלו שהוא יותר גבוה משלהן ושהוא בכלל מתנה לכול הנשים.

לנשים יש יותר מניות על בטחון עצמי ודומננטיות ולזה לא חסר . גברים כמהו לא ממש צריכים את הסדרת מאמרים שלי על עבודה פנמית.

וזה הסוד ההצלחה שלו האמונה ותפיסה עצמית שלו. כמה שהן מעוותות או לא תואמות את המציאות...זה עובד לו.

גם העובדה שהוא מזיין הרבה נשים ויש כאלה שרוצות גברים נחשיקים גם עוזרת לו למצוא עוד זיונים (זה מעגל שמאכיל את עצמו).

מה אפשר ללמוד ממנו?

קל לראות שאני לא מעריך או מחבב אותו. אז למה בכלל אני כותב עלו? הסיבה פשוטה מה שהוא עושה עובד. אל תהיו שמוקים כמהו .אבל אפשר ללמוד ממנו הרבה.

בנתונים היבשים יש לו את הידע יכולות מיקום ומעגלים חברתיים ותוכחה חברתית...אבל זה לא הכול זה לא מה שעושה אותו מוצלח.





הוא דוגמא מצוינת של אתה תהיה מה שתחשוב שתהיה או מה שאתה מאמין שתהיה. כאן אן לי ספק שמה שעשה אותו מוצלח זה האמונה הפנמית שלו. מה שהוא משדר לסביבה.

אבל עדיין אם היה גר באיזה חור ולא בתל אביב היה לו הרבה יותר כשה לזיין כמו שהוא מזיין היום. הנתונים החצוניים שלו עוזרים.

אם כבר נתונים חצוניים הוא לא עשיר יפה או אפילו גבוה ומזיין יותר ממה שרוב הגברים יזיינו בכול תקופת חייהם בשנה אחת.

מה שלא הייתי לוקח ממנו זה איך שהוא מתיחס לבת זוג שלו ולאנשים שהוא רואה נחותים ממנו או כאלה שהוא יכול לעשות מהם צחוק (לדעתו). אל תהיו אובר נחמדים בלי סיבה אב ג אל תהיו דושבגים. יש הבדל בן עוקצנות ללהיות שמוק.

לסיכום:

שילוב של נתונים יבשים (חצוניים) על בסיס אמונה פנמית חזקה (ובכלל עבודה פנמית) יכולים להסיג לך הרבה זיונים... ואתה יכול גם להיות הכי כנה בלי בושה שאתה בנוגע לזה שאתה רוצה לזיין וכמה שיותר בתרוץ שאתה פוליאמורי או להיות בחברת פוליאמורים ולהתחבב עליהם (הם קהל לא קל ואנשים ממש לא נחמדים אם אתה לא בא להם טוב) אבל כן להיות חלק ממעגל פוליאמורי=הרבה זיונים.