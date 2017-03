על להאמין בעצמך

3/2017

שוב קלישאה של מאמנים אישיים וגורואים למיניהם.

למרות זאת זה עקרון חשוב מאוד. האמונה שלך בעצמך משפיעה ישירות על התפיסה העצמית שלך, על הביטחון עצמי שלך והמוטיבציה שלך.

אם אתה לא מאמין בעצמך נשים יקלטו את זה ישר ויפסלו אותך כגבר חלש, בכלל אנשים יקלטו את החוסר בטחון שלך ויתייחסו אליך בהתאם.

ניקח לדוגמא את הערסוועט המצוי, הוא מאמין שהוא מלך העולם ורואים את זה עלו או לפחות זה ההצגה שהוא מציג ובעצם רובם הם גוש של תסכול, תוקפנות ותחושת נחיתות נסתרת שהם צרכים לפצות עליה.

אני יכתוב על ערסים וסוגיהם בפוסט נפרד.

הערס ה"מניאק" הבחור הרע הזה שמעמיד פנים שהוא מלך העולם וכו וכו. בסוף האשה שאיתו תקלוט את זה שהוא משחק אותה ותסמרטט אותו. ראיתי את זה קורה שוב ושוב.

הזיינים האמתיים שפגשתי לרוב באמת האמינו בעצמם, בין אם הם באמת אנשים עם הישגים שהוכיחו את עצמם או שהם האמינו בעצמם והגיעו לאן שהם הגיעו, התרנגולת והביצה.

בנוגע למה שאתה משדר:

כשה לשדר בטחון עצמי אמיתי אם אתה לא באמת מאמין בעצמך. זה יראה מזויף ופתטי.

חלק ממה שנקרא בטחון עצמי זה אמונה עצמית לא מתפשרת. אם לא תאמין בעצמך איך אתה יכול להיות בטוח בעצמך?

אני בכוונה מפרק את זה למאמרים במקום לכתוב מאמר ענק על בטחון עצמי וכול המיתוסים מסביב לזה.

בנוגע למוטיבציה:

אם אתה לא מאמין בעצמך למה שתעשה משהו? למה שתנסה? למה להתאמץ בכלל אתה לא מאמין שתהיה מוצלח עם נשים בכלל.

מחקרים שונים טוענים שמוטיבציה גבוהה היא חלק גדול מהצלחה או מה שמוביל להצלחה.

תתארו לכם בן אדם שניסה להצליח שנתיים וויתר ולעומתו יש אדם אחר פחות כשרוני שגם ניסה להצליח ניסה שנתיים ועוד שבועיים והצליח במטרה שלו\מקצוע\ מה שזה לא יהיה.

ההבדל היחיד בינהם היה השבועיים האלא? לא זה היה המוטיבציה. ההשקעה של עוד שבועיים הזו היא אולי מה שנתן לאותו אדם את ההזדמנות לפרוץ לתחום. אותו אדם עם מוטיבציה שלא יפסיק כול עוד הוא חי היה ממשיך עוד 5 שנים לא רק שבועיים כי הוא מאמין בעצמו ובדרך שלו.

שוב. למה שתהיה לך מוטיבציה אם אתה לא מאמין בעצמך?

להגיד לבן אדם "תאמין!" לא עובד, סביר להניח שעד היום כבר צברת מערכת אמונות או שהתאכזבת ואיבדת אמונה בעצמך בגלל חוויות קודמות או דברים שאמרו לך.

זה מומלץ מאוד לכתוב מה שעולה לך לראש החסמים שעולים לך כשאתה חושב על הצלחה, עם שאלה פשוטה כמו "למה אני לא מוצלח אם נשים?" ופשוט לקרוא מה שקפץ לך לראש ולשבור את אותן אמונות אחת אחת.

וכן אפשר לשבור כול אמונה שלילית ולהחליף אותה באמונה חיובית. ראיתי דוקומנטרי על נכים בספרד שמזדיינים עם נשים לוהטות, פאק. ראיתי גברים נמוכים ומכוערים וחנונים מזיינים, למעשה כתבתי על זה פוסט, זה היה הפוסט הראשון בסדרת מאמרים הבסיסית, כתבתי את זה בשביל גברים שחושבים שהם לא טובים מספיק ומהווים המכשול הגדול של עצמם.

לא משנה איפה אתה לא משנה מי אתה או מה אתה או איך אתה נראה או אפילו עם אתה על כסע גלגלים, אתה האדון של הגורל שלך.

חבר מהלימודים שהוא נכה עם עצמות מעוותות בתקופה מסוימת הרוויח יותר כסף ממני וזיין הרבה יותר ממני. הכול אפשרי.

אכשו אני ידבר על האמונות שלי.

כשהייתי צעיר מילדות מאז שאני זוכר את עצמי,לפני שנהייתי הזמבר.

זלזלו בי בכול מקום,בבית ,בבית ספר, בכול מקום בלי יוצא דופן, החברים שלי היו שם מתוך רחמים בעיקר.

בגלל המגושמות החברתית שלי, בגלל שהייתי ילד חלש.

עוד אז ראיתי בסיבות האלא סיבות דביליות לזלזל בבן אדם ולהתיחס אלו כמו זבל.

מאז שאני זוכר את עצמי הייתי חזק מבפנים, גם כשנראיתי מפוחד וחסר בטחון עצמי. תמיד האמנתי שאני שווה משהו.

אולי זה בגלל הגיבורים שלי, אולי זה בגלל הדברים שלמדתי והאנשים המוצלחים שהייתי חשוף אליהם אן לי מוסג. אבל אני כן ממליץ לקרוא על אנשים מוצלחים והצלחה. הכול בעין ביקורטית כמובן.

כשהגיע התיכון וכולם היו מזדינים מכיתה ח חוץ ממני.

אני תמיד ידעתי שהעולם גדול ואם פה אן לי הזדמנויות אז במקום אחר יהיה לי. וזה עובדה והוכחתי את זה, לזמבר יש מפת זיונים עולמית.

אני מאמין שהזין שלי ימצא דרך לא משנה מה.

היה איזה מגיב אחד שכתב שנשים דוחות על שטויות וכו...למי אכפת שפאקינג כול נשות ישראל ידחו אותי, הזין שלי ימצא את דרכו תאמינו לי. לא משנה מה שאומרים, לא משנה איך נשים מתנהגות.

הזין שלי ימצא את הדרך לא משנה מה.

זו עובדה זו לא אמונה.

אני חכם וערמומי כול כך שאי אפשר לעצור אותי. תכתבו איזה תגובה שתרצו דעתי לא תשתנה. תכוונו לי אקדח לרקה דעתי לא תשתנה.

הזמבר יזמבר.

הזמבר לא מפחד מתחרות ולמעשה לא מאמין בה, אני רוצה שגם אתם תאמינו בעצמכם ככה, אני באמת רוצה את זה, אם תיקחו ממני משהו תיקחו את זה, אל תיכנעו לעולם ובסוף תנצחו. גם אם תפסידו אל תיכנעו.

בממוצע אנשים מזדיינים בין 200 ל4000 פעמים בתקופת חייהם. הזמבר ישבור את האמאמא של הסטטיסטיקה.

הצעד הראשון בעבודה עם עצמך היא האמונה. זה לא משהו שישתנה בן לילה או שנה. אבל זה הבסיס של עבודה עצמית.

זו לא עבודה קלה לשבור את כול האמונות המגבילות שלך, אבל זו עובדה שאן בך שום דבר רע ואתה יכול לזיין הרבה, מה זה משנה למה ואיך . אתה יכול וזהו. למעשה גם אנשים שיש בהם משהו רע יכולים לזיין הרבה...

נוסיף גם שהזמבר לא בקטע של מניפולציות אונס או זנות. אלפי שנים, היו גברים שזיינו בכמויות בלי שהיה בהם משהו מיוחד, בלי מעמד (מראה,כוח,כסף וכו) ובמשטרים טוטליטרים דתיים פנאטיים וכו וכו מכשולים שמכשולים ,אני מאמין שמה שהיה להם בעיקר זה סכל. והם לא היו מיוחדים אז גם אני יכול וכך גם אתה. עובדה לא אמונה.

מהדוק דה ריקולה,לדון גואן,קזנובה והגרגויל המכוער הזה שהיה עיתונאי איטלקי שזיין חצי מנשות המדינה. כן הזמבר מכיר ומכבד את קודמיו .ממליץ גם לכם לקרוא על זמברי העבר, הטיטאנים שאני עומד על כתפיהם.

"I walk my own path and place my own trail"