2/2017

קיוויתי להיות הראשונה שמשחררת

קיוויתי להיות שורדת ואז להתחיל לחיות

קיוויתי לדעת מה זה לאהוב עם אחר

אין לי מושג מה זה ואיך זה מרגיש

? What hurts the most ?

לבכות זה לא משהו שאני פחדתי ממנו,

לראות אותך עוזב,הייתי בטוחה שאני התגבר.

להודות בכך שוויתרתי עליך אתה שעמדתי מולו,

אבל חלק מהחיים זה להיענש ולשלם את המחיר.

לראות את החברים שלך מפה ומשם,קצת מציק,

אבל זה לא מה שהיה מפריע לי,היום היה עובר סביר.

לחזור ולראות כביש ארוך,רמזור שתקוע על אדום,

רכבים שמצפצפים,עדיין לפעמיים חלק עושים זאת.

להיתקע במקום,להיות קפואה בקרח ובשמש להישרף,

קבוצות של אנשים,זוגות,מי אמר שרק זה נקרא חיים?.

כאילו שהעולם מפנה לי את גבו ואותי מניח במרכז הפחד,

איפה שהכי שונאת,כולם מכוונים את נשקם עלי ואין אף אחד.

לעמוד ולא לעשות כלום,להסתכל מכל כך קרוב אבל נפשית,

להגיע למצב של התנתקות מהרגש,והדבר היחיד שרציתי באמת.

אותך לאהוב,ניסיתי,קראתי לך לבוא והם לא הפסיקו לצחוק בחדר,

הרגשתי שהכל מסתובב,שוב אתה נוטש,מפוחד לא נכנס לרגע בנעליי.

רציתי להוציא ממך את העניבה בחליפה האפורה מלאה אבק בארון בטח,

אבל הושטתי את היד ולא עזר שום דבר,פשוט נחנקתי למוות באותו היום.

וראיתי,ונגעתי,וניסיתי לעשות הכל שיהיה יותר קל ופחות להיות שברירית,

הגוף שלי חזר לפעול,שחכתי מה זה לב בדרך,לא באמת רציתי לדעת.

השיר הזה תמיד גרם לי לבכות,עכשיו כבר לא אבל זה עדיין לא כואב פחות.