9/2017

הכרה ואיכפתיות

צילמתי תמונות בתחרות הרבה אנשים ביקשו שאשלח להם את שלהם חלקם הציעו לשלם כמובן שאף אחד לא שילם בסופו של דבר וזה בסדר כי אם לומר את האמת למרות שעבדתי קשה התוצר לא הצדיק תשלום לדעתי עדיין לא מתמקצעים ביום אחד אבל שמתי בכל זאת חתימה על התמונות כי הן שלי ועבדתי בשבילן והיו, היו אנשים מגעילים שחתכו את החתימה היו כאלה שלא נתנו קרדיט היו כאלה שלא אמרו תודה וזה הכעיס אותי כי נתתי להם מתנה בחינם וזה המעט שהם יכלו לתת בחזרה אבל יותר מכולם ישב לי בלב מישהו ששם חתימה שלו על שלי ככה. פרסומת שיווקית שלו על החתימה שלי הוא נתן קרדיט אבל על התמונות שלי כבר לא היתה חותמת לא אמרתי כלום כי זה היה נראה לי קטנוני וילדותי בזמנו

וגם כי לא כל כך ידעתי איך היום, חודשים אחרי החלטתי לומר לו בכל זאת והאמת, אני לא יודעת איך הוא יגיב אבל זה לא כזה משנה לא באתי לבקש ממנו לשנות משהו מה שנעשה נעשה זה יותר הרעיון שעומד מאחורי הכרה

. אני בבית מיום ראשון שעבר לא זה שהיה אלא זה שלפניו חולה קיבלתי נזיפה מטומטמת ממי שאחראי עליי זה העלה לי את הסעיף אפילו לרגע הוא לא עצר לדרוש בשלומי אני חולה פאקינג 10 יום ואף אחד מהצוות שאני עובדת איתם לא דרש בשלומי לא שיחה לא הודעה לא כלום זה לא משנה אם אתה חבר קרוב או לא קרוב של מישהו כשמישהו לא מגיע לעבודה כל כך הרבה זמן אתה דורש בשלומו גם אם השמועות כבר דיווחו את הכל אתה דורש בשלומו כי איכפת לך להם מסתבר, לא



נכתב על ידי in my recovery , 28/9/2017 01:23