2/2017

אני הכי אוהבת לצחוק איתך, במיוחד כשאנחנו במיטה, להתפוצץ מצחוק איתך. אני הכי אוהבת את הצלילים שהגופים שלנו עושים, למשל צליל של פלוץ כשאוויר נתקע ביניהם. וזה גם עוד משהו שמצחיק אותי במיטה איתך. אני הכי אוהבת ללכת איתך יד ביד, בשמש או בגשם, אבל במיוחד כשקרני השמש מאירות עליינו בחמימות. אני הכי אוהבת לשיר לך, ורק לך, בזמן סערה (אז שנקלענו בגשם).

אני הכי אוהבת את זה שלפעמים אתה נוחר, אתה לא נוחר רוב הזמן ואז פתאום יש מקטע שאתה כן נוחר בו, ואני ערה כי אני תמיד מתעוררת לפניך אבל אח''כ אני חוזרת לישון ואז בפעם הבאה שאני מתעוררת אתה כבר לא נוחר. הכי אוהבת שאנחנו מתעוררים ומעירים אחד את השני בשעות הבוקר המוקדמות ומלטפים אחד את השני, כשאתה מחבק אותי, מנחם אותי, מנשק לי את היד, הכי אוהבת להתכרבל לצידך מול הטלויזיה. הכי אוהבת לזרוק עלייך פרחים, לנשק אותך, לאהוב אותך, לדאוג לך. אני הכי אוהבת שאתה החבר הכי טוב שלי. הכי אני אוהבת שאתה ג'נטלמני ושאתה תיהיה אבא כ''כ טוב, ובן זוג אמיתי-













!я тоже люблю тебя